Κάτι «μαγειρεύεται» στα καταστήματα ΙΚΕΑ

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα
«Για τον θάνατό του υποψιάζομαι την μάνα, την πρώην ή την πεθερά μου» λέει ο πατέρας του 2,5 μηνών βρέφους στη Πάτρα
Διαφορετικές είναι οι περιγραφές των γονιών των 2 παιδιών στην Πάτρα, ως προς το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ του Δεκέμβρη του 2012, στο σπίτι που το βρέφος έκανε εμετό με αίμα πριν ξεψυχήσει 8 μέρες μετά
19χρονος κρατούσε όμηρο την 18χρονη πρώην σύντροφο του στη Μαγνησία και την απειλούσε με κουζινομάχαιρο
«Αν με χωρίσεις, θα καταλήξεις εσύ «στο χώμα» και εγώ στην φυλακή» φαίνεται να της έλεγε εκείνος
Απατεώνες παρίσταναν υπαλλήλους τράπεζας και λογιστές και άρπαζαν κοσμήματα και χρυσαφικά σε Αττική και Κεφαλονιά
Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 31χρονη, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ως συνεργός τους
Hellenic Train: Αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel
Aναστέλλονται από τις 15 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 52, 53, 54 και 55 στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Στα 16,3 χιλιόμετρα καταγράφεται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης
Ο υποπύραρχος που ευχαρίστησε η Φον ντερ Λάιεν: «Ήταν μια στιγμή αναγνώρισης για τη χώρα μας και για όλους τους Έλληνες πυροσβέστες»
«Γνώρισα ανθρώπους με πάθος για αυτή τη δουλειά, οι οποίοι μου μετέδωσαν αυτό το πάθος» είπε ο υποπύραρχος Νικόλαος Παΐσιος
Με κοινό όραμα τη θωράκιση της υγείας στο νησί, με πνεύμα συνεργασίας και δράσης, η SEAJETS, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Δήμος Αλοννήσου ένωσαν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση μιας σημαντικής υγειονομικής δράσης