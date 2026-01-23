Ελλάδα

Καυγάς Παγώνη – Καλλιακμάνη on air: «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση» – «Ποια πολιτεία δεν φταίει»

Η Ματίνα Παγώνη έθεσε ζήτημα προσωπικής ευθύνης των πολιτών με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να κάνει λόγο για ευθύνες της Πολιτείας
Ματίνα Παγώνη και Γιώργος Καλλιακμάνης
Ματίνα Παγώνη και Γιώργος Καλλιακμάνης

Άναψαν για τα καλά τα αίματα μεταξύ της Ματίνας Παγώνη και του Γιώργου Καλλιακμάνη για τις ευθύνες της Πολιτείας σχετικά με την κακοκαιρία και τον θάνατο της 56χρονης καθηγήτριας στην Άνω Γλυφάδα.

Ματίνα Παγώνη και Γιώργος Καλλιακμάνης είχαν έναν έντονο διάλογο στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega». Η Ματίνα Παγώνη έθεσε ζήτημα προσωπικής ευθύνης των πολιτών. «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται».

«Αυτό το έχουμε δει και σε πυρκαγιές. Ο κόσμος, παρότι ξέρει ότι κινδυνεύει από τη φωτιά, κάθεται για να σώσει το σπίτι του», είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Στην συνέχεια ο Γιώργος Καλλιακμάνης θεώρησε ότι η Πολιτεία έχει ευθύνες λέγοντας ότι αν οι αποζημιώσεις ήταν πραγματικές και άμεσες, ο κόσμος θα εγκατέλειπε ευκολότερα τα σπίτια του: «Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν», τόνισε.

«Φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του; Αυτό λες;», ήταν η απάντηση της κυρίας Παγώνη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έντονος διάλογος.

Η συνομιλία τους είναι ενδεικτική του κλίματος

Καλλιακμάνης: Η Πολιτεία δεν φταίει κ. Παγώνη; Άμα σου κάψουν εσένα το σπίτι σου αλλά εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις. Ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει, δεν φταίει η Πολιτεία δεν είναι υποχρέωση της.

Παγώνη: Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα;

Καλλιακμάνης: Εσύ έκανες προσωπική επίθεση. Ποια πολιτεία δεν φταίει;

Παγώνη: Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις. Έτσι; Αρκετά!

Καλλιακμάνης: Δεν καταλαβαίνω αυτό που λες.

Παγώνη: Έλα τώρα που δεν καταλαβαίνεις, πολύ καλά καταλαβαίνεις.

Καλλιακμάνης: Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, τους φτωχούς ανθρώπους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους.

Παγώνη: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου.

