Κεφαλονιά: «Κοκτέιλ θανάτου» με ναρκωτικά και αλκοόλ έδειξαν οι τοξικολογικές για τη Μυρτώ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να δείχνουν ότι η κοπέλα, είχε καταναλώσει ένα «κοκτέιλ» βόμβα με ναρκωτικά και αλκοόλ.

Την Δευτέρα 27.06.2026, ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές στη Μυρτώ και η 19χρονη στο Αργοστόλι φαίνεται να έκανε χρήση κι άλλου ναρκωτικού πέρα από την κοκαΐνη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί «χημική βόμβα» λόγω της αλληλεπίδρασης των ουσιών και εν τέλει να αφήσει την τελευταία της πνοή στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την τοξικολογική εξέταση στο αίμα της νεαρής κοπέλας, πέρα από κοκαΐνη, εντοπίστηκε ινδική κάνναβη και αλκοόλ, με την κατανάλωσή τους να έχει γίνει την ίδια ημέρα.

Όπως αναφέρουν ειδικοί το αλκοόλ και η κοκαΐνη δημιουργούν κοκααιθυλένιο, μια ουσία που είναι 10 φορές πιο τοξική από την κοκαΐνη, ενώ είναι και η κύρια αιτία αιφνίδιου θανάτου σε χρήστες κοκαΐνης.

Ακόμη ο συνδυασμός κάνναβης με την κοκαϊνη, «γονατίζουν» την καρδιά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα από το οποίο και πέθανε η Μυρτώ.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως για τον θάνατο της 19χρονης, προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς όπως κατηγορούνται την άφησαν αβοήθητη.

Σε βάρος των κατηγορούμενων, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς, του 26χρονου αρσιβαρίστα αλλά και του 22χρονου Αλβανικής καταγωγής, ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.