Κεφαλονιά: «Με τέτοια εμφάνιση δεν ήξερε; Ηθελέστα και παθέστα!»: τα αισχρά σχόλια στα social media για τη 19χρονη Μυρτώ

Οργή προκαλούν τα σχόλια στα social media για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Η αδελφή της 19χρονης ξεσπά και θυμώνει που όλοι ασχολούνται με την εμφάνισή της και όχι με το γεγονός ότι βρέθηκε νεκρή. Έτσι, το θύμα δεν είναι πια μόνο θύμα. Γίνεται ύποπτο. Και τελικά… ένοχο.

Ο χαμός της 19χρονης στην Κεφαλονιά έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα. Όμως τα σχόλια στα social media, τα οποία στην πλειοψηφία επικεντρώνονται στην εμφάνιση της κοπέλας, δείχνουν ότι η κοινωνία πολύ συχνά μετατοπίζει την ευθύνη από τον θύτη στο θύμα.

«Τι ήθελε με τρεις άντρες σε ένα ξενοδοχείο;», «19 χρονών, τι δουλειά είχε μαζί τους;», «Με τέτοια εμφάνιση δεν ήξερε; Ήθελέστα και παθέστα!», αυτές είναι μόνο μερικές από τις φράσεις που διαβάζει κανείς στα social media, όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα βίας.

Τα σχόλια αυτά μετατοπίζουν την ευθύνη από τους δράστες στο θύμα και το ερώτημα δεν είναι πια: «Γιατί το έκανε αυτό ο δράστης;» Αλλά: «Γιατί βρέθηκε εκεί;» «Τι φορούσε;» «Τι περίμενε;».

Τον ρόλο ενός 66χρονου, ο οποίος κατέθεσε ότι γνώριζε τη 19χρονη από την Κεφαλονιά μέσω του 23χρονου φίλου της, εξετάζουν οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.