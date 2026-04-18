Κεφαλονιά: Ο 23χρονος κατέθεσε ότι γνώρισε τη Μυρτώ πριν 1,5 μήνα – Η σχέση του με τον 66χρονο και τον 22χρονο Αλβανό

«Αρνούμαι την κατηγορία, δεν διακινώ ναρκωτικά, χρήστης είμαι» φαίνεται να είπε στην απολογία του ο 23χρονος που κατηγορείται μαζί με τον 26χρονο αθλητή και τον 22χρονο αλβανικής καταγωγής για τον θάνατο της Μυρτώς στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά.

Μαραθώνια ήταν η απολογία του 23χρονου φίλου της Μυρτώς που κράτησε πάνω από 3 ώρες, με τη διαδικασία να τελειώνει λίγο πριν τις δώδεκα το βράδυ στην Κεφαλονιά, με τον ίδιο να αρνείται παντελώς την κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός στην απολογία του έδωσε εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε εκεί, ποια ήταν η σχέση του με την 19χρονη αλλά και γιατί έμεινε πίσω στο δωμάτιο όπου έγινε χρήση ναρκωτικών.

Αρχικά, ο 23χρονος παραδέχθηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η 19χρονη έκαναν χρήση ναρκωτικών, αλλά αρνήθηκε κάθε κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών. «Καταρχάς υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών. Είπε ότι τα ναρκωτικά τα παρήγγειλε η ίδια η θανούσα, δίνοντας χρήματα που της έδωσε ο άλλος συγκατηγορούμενος, ήτοι 420 ευρώ στον λογαριασμό της. Από αυτά πλήρωσε τον dealer, πλήρωσε και τα ναρκωτικά. Στην πρώτη δόση κάνανε και οι τρεις χρήση ναρκωτικών, κοκαΐνης. Τη δεύτερη φορά, όταν αυτός δεν αισθανόταν καλά και βγήκε έξω για να πάρει αέρα στο μπαλκόνι, όταν γύρισε μέσα, είχε κάνει χρήση η κοπέλα, με επακόλουθο τα συμπτώματα αυτά που της συνέβησαν» φαίνεται να είπε στον ανακριτή.

Μάλιστα, η υπερασπιστική του γραμμή αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι δεν έγινε σωστός χειρισμός και από την πλευρά του νοσοκομείου, ενώ σημειώνει ότι ο ίδιος επέμενε να καλέσουν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να βοηθήσουν τη φίλη του.

Ο ίδιος στην απολογία του εξήγησε πως είχε γνωριστεί με τη 19χρονη πριν 1,5 μήνα και υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα είχαν κανονίσει να πάνε στο δωμάτιο για να κάνουν χρήση ουσιών.

Την ώρα που φίλοι, συγγενείς και η οικογένεια της Μυρτώς αποχαιρετούσαν την 19χρονη και την οδηγούσαν στην τελευταία της κατοικία ντυμένη με νυφικό, ο 23χρονος κλήθηκε να απαντήσει και για τη σχέση που είχε με τον 66χρονο που έδωσε τα χρήματα στην 19χρονη προκειμένου να μην μείνει ο 23χρονος σε παγκάκι, όπως του είχε πει.

Στο μεσοδιάστημα αυτό φαίνεται να είχε επικοινωνία και με τον 66χρονο, αλλά υποστήριξε ότι ήταν εντελώς τυπική.

Ακόμη, ο 23χρονος υποστήριξε ότι ο 22χρονος Αλβανός, που κατηγορείται μαζί με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, δεν βρισκόταν στο δωμάτιό τους αλλά σε διπλανό και πως κι εκείνος προσπάθησε να τους βοηθήσει.

Και οι 3 κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, μετά τις απολογίες τους την Παρασκευή (17/04/2026) για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς ύστερα από πολύωρη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ παραμένουν ανοιχτές και άλλες πτυχές της υπόθεσης που ερευνώνται από τις Αρχές.

Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις, οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι, την ώρα που συγκεντρωμένοι πολίτες φώναζαν «δολοφόνοι», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των δικαστικών αρχών διαδραμάτισαν τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι καταθέσεις και το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου.