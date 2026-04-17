Κεφαλονιά: Ο μυστηριώδης «Δημήτρης», τα μηνύματα και η διακοπή της βιντεοκλήσης – Όλη η κατάθεση του 66χρονου που μιλούσε με τη Μυρτώ πριν πεθάνει

Όλα όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς ο 66χρονος άνδρας που συνομιλούσε μέσω Whatsapp με την 19χρονη Μυρτώ τις ώρες που βρισκόταν στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, όπου έχασε τις αισθήσεις και στη συνέχεια τη ζωή της, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr σήμερα Παρασκευή (17.4.26).

O άνδρας που προσήλθε μόνος του στις αστυνομικές Αρχές δύο ώρες αφότου πληροφορήθηκε το θάνατο του κοριτσιού, μίλησε στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ για το πώς γνωρίστηκε με την 19χρονη κοπέλα από την Κεφαλονιά αλλά και για το περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Όπως ισχυρίστηκε το 2025 είχε γνωρίσει στην Αθήνα τον 23χρονο κατηγορούμενο και φίλο της Μυρτούς με τον οποίον είχαν συχνή επικοινωνία. Πριν από περίπου εννέα ημέρες ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την 19χρονη μέσω της παραπάνω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλίας, ενώ όπως κατέθεσε η νεαρή κοπέλα το βράδυ της 13ης Απριλίου και τα ξημερώματα της 14ης δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι στην τελευταία συνομιλία που είχε με την Μυρτώ άκουσε ένα όνομα το οποίο δεν ανήκει στους τρεις άνδρες που ήταν μαζί της στο δωμάτιο και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Σε κανένα σημείο δεν έκανε λόγο ότι γνώριζε ότι εντός του δωματίου γίνονταν χρήση ναρκωτικών, ούτε ότι μαζί της ήταν ο 26χρονος αρσιβαρίστας, ο 23χρονος φίλος του και ο 22χρονος αλλοδαπός.

«Πριν ένα χρόνο περίπου στην Αθήνα μέσω κοινής μιας φίλης επώνυμα τον Σ.Ο (23χρονος κατηγορούμενος), ο οποίος μου είχε πει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλονιάς και μέχρι σήμερα είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Την 05/04/2026 με συμπεριέλαβε σε κοινή συνομιλία στην εφαρμογή WHATSAPP στην οποία υπήρχε επιπλέον εκτός του Σ.Ο και μία γυναίκα με στοιχεία προφίλ “ΜΥΡΤΩ Αργοστόλι”. Οι συζητήσεις που είχαμε στην ομαδική συνομιλία μας ήταν κοινωνικού χαρακτήρα», λέει στα πρώτα λεπτά της ένορκης εξέτασης του ο μάρτυρας ενώ αμέσως μετά φτάνει στο μοιραίο βράδυ του θανάτου της 19χρονης, καταθέτοντας τα εξής:

«Την 13/04/2026 και περί ώρα 23:38 δέχθηκα βιντεοκλήση από το τηλέφωνο με προφίλ “ΜΥΡΤΩ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ” η οποία κράτησε 13 λεπτά και στην οποία κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε ότι έχει φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτερεύσει στα παγκάκια λέγοντας μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της. Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει στην οικία της ή σε κάποιο άλλο φιλικό σπίτι και μου απάντησε ότι δεν έχει κανέναν, θα μείνει στα παγκάκια πράγμα το οποίο έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Εγώ της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει. Την ρώτησα να μου πει κάποιο λογαριασμό Τράπεζας και μου υπέδειξε να της τα στείλω με IRIS στο…. (αναφέρει αριθμό τηλεφώνου) κάτι το οποίο και έπραξα άμεσα στέλνοντας της το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ όπου και διαπίστωσα και το ονοματεπώνυμο της μέσω του δικαιούχου του λογαριασμού το οποίο δεν γνώριζα προηγουμένως».

Η βιντεοκλήση των δύο λεπτών

Ο 66χρονος που προσήλθε μόνος του σε αστυνομικό τμήμα της Πρέβεζας να καταθέσει, καθώς διαμένει στην περιοχή, αναφέρθηκε στην τελευταία συνομιλία που είχε με την 19χρονη η οποία διεκόπη απότομα.

«Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της ήταν την 04:02 ώρα της 14/04/2026 για διάστημα δύο λεπτών ύστερα από βιντεοκλήση που μου έκανε η ίδια. Διαπίστωσα ότι βρίσκονταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη και σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη βιντεοκλήση που είχαμε. Η κλήση διακόπηκε διότι κάποιος-οι εισήλθαν στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που άκουσα ήταν η λέξη “Δημήτρης” χωρίς να είμαι 100% σίγουρος γιατί την διέκοψε απότομα. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν είχα καμία επαφή μαζί της».

Ο θάνατος του κοριτσιού

Όπως έχει προκύψει από το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τις καταθέσεις στις 04:35 ο αρσιβαρίστας μαζί με τον 22χρονο αλλοδαπό εμφανίζονται να μεταφέρουν την κοπέλα σε λιπόθυμη κατάσταση από το ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην κεντρική πλατείας του Αργοστολίου.

Από εκεί θα καλέσουν το ΕΚΑΒ, ενώ θα ισχυριστούν στους διασώστες που θα σπεύσουν στο σημείο ότι δεν γνώριζαν τη 19χρονη κι ότι την βρήκαν οι ίδιοι χωρίς της αισθήσεις της στο οδόστρωμα. Μίση ώρα αργότερα ο 23χρονος που είχε μείνει στο δωμάτιο για να το καθαρίσει από ενοχοποιητικά στοιχεία θα επικοινωνήσει με τον 66χρονο.



«Στις 05:04 ώρα της 14/04/2026 ενώ κοιμόμουν ξύπνησα από την βιντεοκλήση που μου έκανε ο 23χρονος όπου μου ανέφερε ότι είχε μεταφερθεί η κοπέλα στο Νοσοκομείο και είχε μείνει στο δωμάτιο αυτός έχοντας στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο της και με ρώτησε τι να το κάνει», αναφέρει στη συνέχεια της κατάθεσης του ο 66χρονος άνδρας και συμπληρώνει: «Εγώ του είπα να το πάει να το παραδώσει στην κοπέλα. Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε αστυνομία έξω από το Νοσοκομείο Αργοστολίου και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να κρατήσει το τηλέφωνο και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα χωρίς να γνωρίζω τι έχει προηγηθεί, διέκρινα όμως στην φωνή του ανησυχία και πανικό. Στις 06:09 με ξανακάλεσε, διήρκεσε ένα λεπτό και μου είπε ότι το κινητό το άφησε σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της να πάει να το πάρει και εν συνεχεία μου το έκλεισε».



Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς ο 66χρονος, το μεσημέρι της 14ης Μαρτίου επικοινώνησε εκ νέου με τον 23χρονο προκειμένου να μάθει νέα για την κατάσταση της Μυρτούς.

«Την επομένη 14/04/2026 και περί ώρα 13:04 του έστειλα μήνυμα εάν είχε κανένα νέο από την Μυρτώ και μου απάντησε με γραπτό μήνυμα την 14:35 ώρα της ίδιας ότι είχε πεθάνει».