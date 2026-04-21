Κεφαλονιά: Οι δύο γυναίκες «κλειδιά» που θα καταθέσουν για τον θάνατο της Μυρτούς – Τι υποστηρίζει ο 66χρονος

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι, αφού όσο ξεδιπλώνεται το κουβάρι της υπόθεσης, οι αρχές βάζουν στο στόχαστρο και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν σχέση με τα όσα συνέβησαν στην Κεφαλονιά την 14η Απριλίου.

Την ώρα που οι Αρχές ερευνούν αν το άτυχο κορίτσι είχε μπλέξει σε κυκλώματα ναρκωτικών και μαστροπείας, τις δικές του εξηγήσεις μέσα από την φυλακή δίνει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ο οποίος αρνείται ότι παγίδευσε τη Μυρτώ και ότι ήταν οργανωμένο σχέδιο «να την εξαφανίσει». Εκτ΄ςο από τους 3 κατηγορούμενου που είναι προφυλακιστέοι στις φυλακές Κορυδαλλού, οι αρχές εξετάζουν και τον 66χρονο από την Πρέβεζα που συνομίλησε και έστειλε λεφτά στην 19χρονη το μοιραίο βράδυ, ενώ γίνεται λόγος και για την ύπαρξη κι άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κεφαλονιάς.

Ειδικότερα, φαίνεται πως δύο γυναίκες μπορούν να λύσουν το μυστήριο για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ μέσα στο ξενοδοχείο. Υπάρχει μία 18χρονη, αναμένεται να καταθέσει στις αρχές. Η μαρτυρία της φαίνεται να είναι σημαντική, διότι πρόκειται για το άτομο το οποίο μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήταν η Μυρτώ με τους άλλους δύο, τον 23χρονο και τον 26χρονο.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως η Μυρτώ είχε δεχτεί στο παρελθόν απειλές από τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να απειλούσε δηλαδή να τη σκοτώσει. Πρόκειται για μια παιδική φίλη της Μυρτούς, η οποία επρόκειτο κι αυτή να καταθέσει μέσα τις επόμενες ημέρες.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με την Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω την Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα», έχει αναφέρει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, μέσα από το κελί του στον Κορυδαλλό.

«Είμαι το θύμα, όχι ο “εγκέφαλος”»

Ο 66χρονος συνταξιούχος από την Πρέβεζα, είναι ο άνθρωπος που έκανε βιντεοκλήση με την 19χρονη Μυρτώ λίγο πριν καταρρεύσει και ο οποίος, ενώ δεν γνώριζε ούτε καν το μικρό της όνομα προσφέρθηκε να της στείλει με IRIS το ποσό των 220 ευρώ, μιλά αποκλειστικά στο MEGA.

«Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνο μου. Με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε (…) ότι τη Μυρτώ την στείλανε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα γιατί; τι κάνατε; και μου λέει κάναμε κόκα. (…) Μιλάγαμε και μου λέει «φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η αστυνομία απ’ έξω και τον ρώτησα κι εγώ «γιατί είναι η αστυνομία απ’ έξω; τι έχει γίνει;» μου λέει «φοβάμαι να πάω». Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. (…)», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 66χρονος αποκλειστικά στο Live News.

«Εγώ είμαι το θύμα» ισχυρίστηκε ο 66χρονος, υποστηρίζοντας πως τον παγίδευσαν. «Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. (…)Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ «της πιάτσας» και με είχε «κόψει» ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε «χορηγό». Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή», είπε μεταξύ άλλων ο 66χρονος.

Μυστήριο και με τα ενοικιαζόμενα – Τι είπε ο ιδιοκτήτης

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει και το πόσοι τελικά ήταν οι ένοικοι του ξενοδοχείου το μοιραίο βράδυ και τι συνέβη με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος πριν από λίγες ημέρες ισχυριζόταν πως δεν υπήρχαν άλλοι ένοικοι στο ξενοδοχείο.

Ο γιος της και ιδιοκτήτης του μοιραίου Airbnb μιλώντας στο MEGA απάντησε για όλα, λέγοντας: «Έχει δοθεί εξαρχής από την πρώτη ημέρα στην αστυνομία οι κάρτες SD και της εξωτερικής κάμερας και της εσωτερικής κάμερας. Είναι πολύ πιθανό να μην έχουν καταγραφεί κάποια πλάνα, όχι να έχουν διαγραφεί όμως, να μην έχουν καταγραφεί.

Εγώ είμαι υπεύθυνος για τις κρατήσεις. Αυτό που γνώριζε η μητέρα μου ήταν ότι πραγματοποιούνται ανακαινίσεις που όντως πραγματοποιούνται. Προφανώς δεν υπάρχει μόνο ένα δωμάτιο εκείνη τη νύχτα σε διαθεσιμότητα», τόνισε στο Live News ο ιδιοκτήτης της πανσιόν.

Πολλές από τις απαντήσεις στα δεκάδες ερωτήματα για τον θάνατο της 19χρονης αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου.