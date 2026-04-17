Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς – Φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου

Τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά μετά τις απολογίες τους την Παρασκευή (17/04/2026).

Μετά από πολύωρες απολογίες ενώπιον του ανακριτή, και οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ παραμένουν ανοιχτές και άλλες πτυχές της υπόθεσης που ερευνώνται από τις Αρχές.

Μάλιστα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι ενώ ο κόσμος απέξω φώναζε «δολοφόνοι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισαν τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι καταθέσεις, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από τα δικαστήριο στην Κεφαλονιά και περίμεναν την απόφαση για την προφυλάκιση των τριών κατηγορούμενων για τον θάνατο της Μυρτούς, μετά τις σημερινές απολογίες τους.

Δικηγόρος 23χρονου: Δεν εγκατέλειψε την 19χρονη Μυρτώ

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος χαρακτήρισε λυπηρή την απόφαση προφυλάκισης και των τριών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δεν εγκατέλειψε τη 19χρονη, αλλά αντίθετα συμμετείχε στην προσπάθεια μεταφοράς της στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η υπεράσπιση θα περιμένει τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, τα οποία –όπως εκτίμησε– ενδέχεται να επηρεάσουν τη νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Οι απολογίες των τριών κατηγορούμενων

«Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση. Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ».

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν», κατέθεσε ο 23χρονος κατηγορούμενος.

«Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύεται ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου. Εγώ κουβάλησα την Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της», προσθέτει στην κατάθεσή του ο 26χρονος.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 22χρονος, ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία σχέση με την κοπέλα.

«Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα».

Το καινούργιο στοιχείο που φέρνει στην επιφάνεια η ΕΡΤ, αφορά το αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης για νέες ανακριτικές πράξεις.

Όπως διαπιστώθηκε, υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, σε όλο το τετράγωνο, οι οποίες μπορεί να έχουν καταγράψει την πορεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι εικόνες αυτές να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν στις Αρχές όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι.

Στο «μικροσκόπιο» η επικοινωνία της 19χρονης με 66χρονο

Τον ρόλο ενός 66χρονου, ο οποίος κατέθεσε ότι γνώριζε τη 19χρονη από την Κεφαλονιά μέσω του 23χρονου φίλου της, εξετάζουν οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Νέα στοιχεία

Ο 66χρονος από την Πρέβεζα, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, φαίνεται να είναι ο τελευταίος που μίλησε με την Μυρτώ μέσω βίντεο κλήσης και είναι ο άνδρας που της έστειλε 220 ευρώ μέσω τραπέζης.

– 66χρονος: Μυρτώ σε λένε;

– Μυρτώ: Ναι.

– 66χρονος: Στα έστειλα. Πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιεις για να χαλαρώσεις. Εάν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα.

«Η Μυρτώ μού είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της, ότι δεν είχε πού να πάει και ότι για πρώτη φορά θα μείνει στα παγκάκια. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει».

Ένα λεπτό αργότερα ο 66χρονος στέλνει νέο μήνυμα στη Μυρτώ:

– 66χρονος: Εάν θέλεις μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Εάν θες Αθήνα, θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπίτι μου να μείνεις μόνη σου για όσο θελήσεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά.

– Μυρτώ: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αλήθεια. Νιώθω αλήθεια πολύ άσχημα, ψάχνω για ξενοδοχείο να μείνω τώρα και όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε.

Η τελευταία επικοινωνία φέρεται να καταγράφηκε στις 04:02, με τη 19χρονη να βρίσκεται ξαπλωμένη. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε ξαφνικά:

«Βρίσκονταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη και σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη βιντεοκλήση που είχαμε. Η τελευταία λέξη που άκουσα ήταν η λέξη …».

Λίγο πριν η Μυρτώ καταρρεύσει αλλά και μετά, ο 66χρονος μιλά με τον 23χρονο.

«Μου ανέφερε ότι είχε μεταφερθεί η κοπέλα στο νοσοκομείο και είχε μείνει στο δωμάτιο αυτός έχοντας στα χέρια του το κινητό τηλέφωνό της και με ρώτησε τι να το κάνει».

Στις 13:00 το μεσημέρι ο 66χρονος στέλνει μήνυμα στον 23χρονο. Ρωτά εάν έχει κάποιο νέο από την Μυρτώ. Μετά από 1,5 ώρα, ο 23χρονος απαντά πως το κορίτσι πέθανε.