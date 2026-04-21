Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» οι κλήσεις της Μυρτούς πριν πεθάνει – Οι «νεκρές» κάμερες ασφαλείας και το κύκλωμα μαστροπείας

Άρση του τηλεφωνική απορρήτου και στο κινητό της 19χρονης ζήτησαν οι αρχές - Όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο βράδυ της Μυρτούς στο ξενοδοχείο
Η 19χρονη Μυρτώ που βρήκε τραγικό θάνατο στην Κεφαλονία

O 66χρονος παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ο ρόλος του ή η εμπλοκή του στην τραγωδία που σημειώθηκε στο Αργοστόλι, με τις αρχές να ζητούν την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να βρουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές επικεντρώνονται σε όλες τις συνομιλίες που είχε το θύμα, αρκετές ημέρες πριν χάσει τις αισθήσεις της και οι 3 άνδρες την παρατήσουν αιμόφυρτη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Μέσω αυτής της μεθόδου, ευελπιστούν να βρουν περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση θανάτου της που συγκλόνισε την Κεφαλονιά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και περισσότερα άτομα, πέρα από τους 3 που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Ταυτόχρονα, οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις που αναμένονται, θα δείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου και το αν η 19χρονη έκανε χρήση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης ή νοθευμένης ναρκωτικής ουσίας.

Ο πατέρας της 19χρονης δεν έχει σταματήσει να φωνάζει πως στην υπόθεση θανάτου της εμπλέκεται κύκλωμα μαστροπείας ή εμπορίας ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αρχές ερευνούν τον ρόλο μίας 31χρονης που φέρεται να γνώρισε τον 66χρονο στον 23χρονο φίλο της Μυρτούς.

Υπενθυμίζεται πως ο 66χρονος έκανε βιντεοκλήση με την 19χρονη ενώ της έστειλε και χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, της έστειλε χρήματα γιατί ο 23χρονος του είπε πως έμενε σε παγκάκι και είχε ανάγκη από χρήματα.

Το μοιραίο βράδυ στο ξενοδοχείο

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να επισκιάζει τα όσα συνέβησαν στο ξενοδοχείο, το μοιραίο βράδυ.

Αν και αρχικά η ιδιοκτήτρια του Airbnb στην Κεφαλονιά υποστήριζε ότι στο κατάλυμα βρίσκονταν μόνο η Μυρτώ και ο 23χρονος φίλος της, τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή Live News δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό που ίσως να ανατρέψει πολλά για την μυστηριώδη υπόθεση στην Κεφαλονιά.

Τελικά, στο κτίριο υπήρχαν κι άλλοι ένοικοι. Η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της έμεναν σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο. Στο ισόγειο διέμενε ένας 56χρονος με την σύντροφό του, ενώ σε άλλο δωμάτιο έμενε η 18χρονη κόρη του 56χρονου μαζί με τον 22χρονο που κατηγορείται για τον θάνατο της κοπέλας.

Στο δωμάτιο που ήταν η Μυρτώ με τον 23χρονο, βρισκόταν και ο 26χρονος αρσιβαρίστας, γεγονός που φαίνεται πως γνώριζαν οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους.

Μεγάλα ερωτήματα υπάρχουν και γύρω από το υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου. Αν και υπάρχουν κάμερες μέσα και έξω από το κτίριο, μόνο τα πλάνα από το εσωτερικό έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα που έβλεπε την είσοδο αρχικά ειπώθηκε ότι δεν λειτουργούσε. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν ισχύει, καθώς φέρεται να ζητήθηκε από συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας να μην δοθεί το υλικό στην Αστυνομία – κάτι που τελικά έγινε.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
129
115
105
98
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ορατές οι ελλείψεις στη Μυτιλήνη, συνεχίζουν τους αποκλεισμούς οι κτηνοτρόφοι - «Καταστρέφεται όλη η Λέσβος, αβέβαιο το αύριο»
Για 8η ημέρα μπλοκάρουν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και αβέβαιο αύριο - Αποβίβαση μόνο για επιβάτες
Συλλαλητήριο συμπαράστασης στους κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης από το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας προς τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. Την πορεία διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στην Καλλονή και στην οποία συμμετέχουν συνεταιριστές, στελέχη της αυτοδιοίκησης και επαγγελματίες που συνδέονται με την κτηνοτροφία. Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν αποκλείσει το λιμάνι για τρίτη ημέρα, διαμαρτύρονται για τις ασήμαντες αποζημιώσεις που τους έχουν δοθεί για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, αλλά και για την απαγόρευση μεταφοράς όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων, ακόμα και αυτών που δεν επηρεάζονται από τον πυρετό. Η διαμαρτυρία τους έχει οδηγήσει σε γενικό lockdown στο νησί, με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές ως ένδειξη συμπαράστασης. (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/EUROKINISSI)
Αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση της 13χρονης από σχολείο στο Χαϊδάρι - Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 13χρονη έπεσε στο κενό, έχοντας μέχρι στιγμής αποκλείσει τόσο το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου μαθητή όσο και την πιθανότητα να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο
Αστυνομικός έξω από το Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι
