Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς – «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της», λέει ο πατέρας της

Βαρύ είναι το κλίμα στην Κεφαλονιά όπου σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς, ενώ γύρω στις 10 το πρωί άρχισαν να φτάνουν στα δικαστήρια οι τρεις κατηγορούμενοι για να απολογηθούν.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, καθώς διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος της νεαρής κοπέλας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε πάρκο στην Κεφαλονιά.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, εισαγγελέας και ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Έξω από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς επικρατεί πρωτοφανής κινητοποίηση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη Μυρτώ κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Το κλίμα στην Κεφαλονιά είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς σήμερα το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς. Οι συγγενείς και οι φίλοι της 19χρονης θα την αποχαιρετήσουν στις τρεις το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου.

«Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου»

Μιλώντας στο MEGA ο πατέρας της 19χρονης, ανέφερε πως πρόκειται για την πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του, ενώ έκανε λόγο για την ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον θάνατο της κόρης του.

«Πραγματικά, είναι η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Εύχομαι να μη συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό το πράγμα που συνέβη σε εμένα. Το παιδί μου το είχα μεγαλώσει, του είχα δώσει αρχές, το είχα μορφώσει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω».

«Μίλαγα με το παιδί μου κάθε βράδυ και του είπα “παιδί μου, αφού σου είπα πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο, πρόσεξε εκείνο, μην κάνεις αυτό, θα παρουσιαστούν οι διαβόλοι, θα μπορεί να έχουν αγγελικά πρόσωπα, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε…”, δηλαδή τα χα πει, λες και ήμουν προφήτης», είπε και συνέχισε:

«Το μπλέξανε το παιδί μου, γιατί ήξερα τον χαρακτήρα του παιδιού μου, τη διαπαιδαγώγηση που του είχα δώσει, τις παρέες που έκανε. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια εγκληματικότητα στην Κεφαλονιά με σχέδιο, με την παραμικρή λεπτομέρεια να την μπλέξουν σε ένα κύκλωμα. Έχουνε σχέδιο να μην παρουσιαστούν αυτοί, να φανεί το παιδί μου, να την μπλέξουν σε μια τέτοια περιπέτεια».

«Είναι μια ομάδα οργανωμένη, που μπορεί να είχε αρχηγό, μπορεί να είχε υπαρχηγό, μπορεί να είχε μπράβους, μπορεί να είχε ηθοποιούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε. Γλιτώστε με, να μην λοιδορούν το παιδί μου. Σήμερα έχω και το γάμο και την κηδεία της κόρης μου. Την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της και της είπα ‘παιδί μου, εδώ είμαι. Σου είχα υποσχεθεί να σε συνοδέψω. Αντί να σε πάω στον αγαπημένο σου, σε πάω στον Χάρο. Με μπέρδεψες παιδί μου’».

Ο πατέρας της 19χρονης σημείωσε πως η κόρη του χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών και ότι την παγίδευσαν.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, οι κατηγορούμενοι έριξαν κάτι στο ποτό της κόρης του, γεγονός που οδήγησε στους σπασμούς και την απώλεια της ζωής της.