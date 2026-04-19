Κεφαλονιά: «Θα εμπλακούν κι άλλα πρόσωπα στην υπόθεση» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης Μυρτούς

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες», είχε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της οικογένειας - Πρόσωπο κλειδί στην Πελοπόννησο
Η 19χρονη Μυρτώ

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά έχει ακόμα πολλά σκοτεινά σημεία με τον δικηγόρο της οικογένειας της άτυχης κοπέλας να μιλάει για πιθανή διεύρυνση του κύκλου των εμπλεκομένων.

Η κύρια ανάκριση για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά βρίσκεται σε εξέλιξη με τον δικηγόρο της οικογένειας, Παναγιώτη Δρακουλόγκωνα να επισημαίνει ότι μπορεί να έρθουν στο φως κρίσιμα δεδομένα. Tαυτόχρονα μιλώντας στην ΕΡΤ επιβεβαίωσε ότι «όλοι οι γιατροί ήταν στις θέσεις τους στο νοσοκομείο, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων», υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Όπως είπε οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσουν πλήρη εικόνα: «Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα».

Να διερευνηθούν και οι προηγούμενες μέρες

Μιλώντας στην ΕΡΤ για τις συνθήκες πριν από τον θάνατό της σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να γίνει έρευνα και πριν το τραγικό περιστατικό.

 «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις».

Έκανε λόγο για πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω επικοινωνιών: «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», σημείωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικά με τις συνθήκες νοσηλείας επιβεβαίωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η 19χρονη: «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Πρόσωπο κλειδί στην Πελοπόννησο

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ένα άτομο που φέρεται να αποτελεί πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση και κατοικεί σε μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Το συγκεκριμένο πρόσωπο διατηρούσε σχέση με την 19χρονη Μυρτώ για αρκετό διάστημα πριν από το περιστατικό της 14ης Απριλίου και είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τις συναναστροφές της νεαρής γυναίκας, τόσο με τον 23χρονο «Ο» όσο και με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αυτός επιχείρησε να απομακρύνει τη Μυρτώ από τα συγκεκριμένα άτομα, ωστόσο εκείνη δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε να διατηρεί επαφές μαζί τους.

