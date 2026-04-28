Κεραμεικός: Άνδρας άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή – Ένας υπάλληλος τραυματίστηκε

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28.4.26) όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο άνδρας άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ και άρχισε να πυροβολεί.

Τουλάχιστον ένα άτομο φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Πρόκειται για υπάλληλο του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, ενώ οι αστυνομικοί του έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.