Κεραμεικός: Άνδρας άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή – Ένας υπάλληλος τραυματίστηκε

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ και άρχισε να πυροβολεί
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28.4.26) όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο άνδρας άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ και άρχισε να πυροβολεί.

Τουλάχιστον ένα άτομο φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Πρόκειται για υπάλληλο του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, ενώ οι αστυνομικοί του έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία. 

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή διαμαρτυρήθηκαν για την αναμμένη μηχανή της κλούβας την ώρα που έκαναν δηλώσεις
Την στιγμή που ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έμπαινε στο κτίριο πλησίασε τους αστυνομικούς με τους ίδιους να απαντούν ότι απλά φόρτιζαν την μπαταρία και δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα στην πράξη τους
Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος διαμαρτύρεται στους αστυνομικούς
