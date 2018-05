Στη διάρκεια της μοναρχίας της, η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει επισκεφτεί τουλάχιστον 116 χώρες. Αναμεσά τους δεν βρίσκεται η Ελλάδα. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1950 όμως, συνοδευόμενη από τον ελληνικής καταγωγής σύζυγό της, Φίλιππο είχε έρθει στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Βασιλιά Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης.

Φυσικά, η επίσκεψη της διαδόχου του θρόνου της Βρετανίας είχε καλυφθεί βήμα βήμα από το BBC. Ήταν ιδιωτική επίσκεψη που διήρκεσε μια εβδομάδα, αλλά το πρόγραμμα της Ελισάβετ και του Φίλιππου ήταν γεμάτο.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος είχαν φτάσει στον φαληρικό όρμο με σκάφος από τη Μάλτα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ελισάβετ εκπροσωπούσε το στέμμα ως πριγκίπισσα σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ήταν η πρώτη (και τελευταία όμως φαίνεται) φορά, όμως, που επισκεπτόταν τη χώρα καταγωγής του συζύγου της.

Η άφιξη της Ελισάβετ στην Αθήνα

Ένα ηλιόλουστο πρωινό, το σκάφος που μετέφερε το βασιλικό ζεύγος έφτασε στ’ ανοιχτά του φαληρικού όρμου. Εκεί βρίσκονταν εκατοντάδες κόσμου για να δουν από κοντά την πριγκίπισσα Ελισάβετ και τον δούκα του Εδιμβούργου. Φυσικά, τους υποδέχτηκαν ο Βασιλιάς Παύλος και η Βασίλισσα Φρειδερίκη.

Ο Βασιλιάς Παύλος, άλλωστε, ήταν ξάδερφος του Φίλιππου. Ο ίδιος ο Παύλος οδήγησε το ανοιχτό αυτοκίνητο που μετέφερε τους υψηλούς καλεσμένους του στα ανάκτορα. Αλλά αυτή ήταν μια προσωρινή στάση. Η πριγκίπισσα Ελισάβετ και ο Φίλιππος είχαν μείνει, στις έξι μέρες της παραμονής τους στην Αθήνα, στα θερινά ανάκτορα. Το Τατόι δηλαδή.

Από εκεί, είχαν ξεκινήσει και τη βόλτα τους στους δρόμους της Αθήνας. Τους συνόδευαν έφιπποι αξιωματικοί. Στο πρώτο αυτοκίνητο επέβαινε η πριγκίπισσα Ελισάβετ και ο Βασιλιάς Παύλος. Και στο δεύτερο, η Βασίλισσα Φρειδερίκη και ο δούκας του Εδιμβούργου.

Στο δρόμο κόσμος είχε μαζευτεί για να δει από κοντά την επόμενη Βασίλισσα της Βρετανίας. Μετά από μια σύντομη τελετή στο δημαρχείο, η Ελισάβετ και ο Φίλιππος έφτασαν (με το ίδιο αυτοκίνητο αυτή τη φορά) στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί, κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στην Ακρόπολη

Η πριγκίπισσα Ελισάβετ και ο δούκας του Εδιμβούργου δεν είχαν επίσημο πρόγραμμα. Αλλά δεν μπορούσαν να μην επισκεφτούν την Ακρόπολη. Το έκαναν την τρίτη ημέρα παραμονής τους στην Αθήνα.

#RoyalFlashback– Take a look at the Queen’s only visit to the country of her in-laws ahead of #RoyalVisitGreece tomorrow: https://t.co/39x9OzlOwo — The Royal Watcher (@saadsalman719) May 9, 2018

#RoyalFlashback– Princess Elizabeth and Duke of Edinburgh are shown around the Acropolis by the Greek Royal Family in Athens on her only visit to Greece, in 1950 #RoyalVisitGreece https://t.co/39x9OzlOwo pic.twitter.com/Gv7YiLRE0d — The Royal Watcher (@saadsalman719) May 9, 2018

Στον Ιερό Βράχο ανέβηκαν συνοδευόμενοι από τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα της Ελλάδας, την (τότε πριγκίπισσα και μετέπειτα Βασίλισσα της Ισπανίας) Σοφία, τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, την πριγκίπισσα Ειρήνη και τον Βασιλιά Μιχαήλ της Ρουμανίας.

Ναός αφιερωμένος εξαιρετικά

Το πριγκιπικό ζεύγος είχε επισκεφτεί, επίσης, το εκκλησάκι του Αγίου Φιλίππου στο λόγο της Δεξαμενής στη Νίκαια. Εκεί τους συνόδευαν η λαίδη Πάλμερ και ο ανθυποπλοίαρχος και στενός φίλος του Φίλιππου, Μάικλ Πάρκερ. Μαζί τους ήταν και ο επίσημος ξεναγός, πλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού κ. Ζέππος.

Ο Τύπος της εποχής ανέφερε ότι οι κάτοικοι της περιοχής επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στη διάδοχο του βρετανικού θρόνου και το σύζυγό της. Κατά μήκους των οδών Πέτρου Ράλλη, Παναγή Τσαλδάρη καθώς και επί της πλατείας Μεταξά βρίσκονταν μαθητές και μαθήτριες με σημαίες της Ελλάδας και της Βρετανίας.

#RoyalFlashback– State Procession through the streets of Athens for the Queen’s only visit to her in-laws: #RoyalVisitGreece https://t.co/39x9OzlOwo pic.twitter.com/SLfeUWsLU0 — The Royal Watcher (@saadsalman719) May 9, 2018

Ο ναός είχε οικοδομηθεί υπέρ του Αγίου Φιλίππου και της Αγίας Ελισάβετ. Αφιερώθηκε από τους τοπικούς άρχοντες της Νίκαιας, στην τότε διάδοχο του βρετανικού θρόνου πριγκίπισσα Ελισάβετ ­και στον τότε μελλοντικό της σύζυγο πρίγκιπα Φίλιππο της Ελλάδος επ’ ευκαιρίας των αρραβώνων τους.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος επισκέφθηκαν τον ναό για περίπου 15 με ­20 λεπτά και εν συνεχεία έλαβε χώρα μια μικρή εθιμοτυπική τελετή, στον προαύλιο ανθόκηπο της εκκλησίας, όπου το πριγκιπικό ζεύγος ­ συν τοις άλλοις ­ είδε τα δυο κυπαρίσσια που είχαν φυτευτεί προ τριετίας προς τιμήν τους καθώς και την βρύση του προσκυνητή. Ο πρώην δήμαρχος κ. Αλμπάνης μάλιστα, δώρισε στο ζεύγος δυο αρχαία σκεύη τα οποία είχαν βρεθεί κατά τις ανασκαφές του χώρου για τη θεμελίωση του ναού.

Γιατί δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα η Βασίλισσα Ελισάβετ

Στα 66 χρόνια της βασιλείας της, η Ελισάβετ έχει επισκεφτεί εκατοντάδες χώρες. Αλλά ποτέ την Ελλάδα. Επίσημη εξήγηση, φυσικά, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχουν τρεις εξηγήσεις.

Λόγος πρώτος: Το Κυπριακό. Όταν η Ελισάβετ έγινε βασίλισσα τον Φεβρουάριο του 1952, οι εξελίξεις στην Κύπρο δεν επέτρεπαν τέτοιες επισκέψεις. Καθημερινά γίνονταν διαδηλώσεις στην Ελλάδα υπέρ της Κύπρου. Διαδηλώσεις που πολλές φορές κατέληγαν σε συγκρούσεις και είχαν θύματα. Ο Βασιλιάς Παύλος είχε ταχθεί στο πλευρό του Γρίβα – Διγενή στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Κύπρου από τη Βρετανία.

Όταν η Κύπρος ανεξαρτητοποιήθηκε, έγινε η επίσκεψη του Βασιλιά Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης στο Λονδίνο. Ήταν Ιούλιος του 1963. Αλλά η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν ανταπέδωσε την επίσκεψη. Ένα χρόνο μετά, το 1964, όταν παντρεύτηκε ο Κωνσταντίνος την Άννα Μαρία, η Βασίλισσα της Αγγλίας ήταν έγκυος. Στο γάμο ήρθαν ο Φίλιππος μαζί με τα δυο παιδιά του ζεύγους, τον Κάρολο και την Άννα.

Η Ελλάδα και ο Φίλιππος

Λόγος δεύτερος: Αυτός έχει να κάνει με το πως έφυγε από την Ελλάδα ο πρίγκιπας Φίλιππος όταν ακόμα ήταν βρέφος. Λέγεται ότι τον έκρυψαν σε καφάσι όταν η οικογένειά του φυγαδεύτηκε. Ο πατέρας του, πρίγκιπας Ανδρέας, είχε πολεμήσει στην εκστρατεία στον Σανγγάριο. Μετά την ήττα, καταδικάστηκε σε θάνατο κατηγορούμενος για τις ενέργειές του στη Μικρά Ασία ως επικεφαλής στρατευμάτων. Με παρέμβαση των συμμάχων η ποινή του μετατράπηκε σε εξορία δια βίου.

Ο Κωνσταντίνος

Λόγος τρίτος: Ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει στενές σχέσεις με τον τέως Βασιλιά και λέγεται πως τον αγαπά πολύ. Είναι άλλωστε ο νονός του πρίγκιπα Γουίλιαμ και εκείνη έχει βαφτίσει την κόρη του Θεοδώρα.

Με πληροφορίες από royalchronicles.gr και royalwatcherblog.com