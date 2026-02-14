Ελλάδα

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό της ΝΔ

Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα
Η κόρη του Αναστάση Παπαληγούρα, Λένα και η μητέρα της / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα λένε το μεσημέρι του Σαββάτου (14.2.26) η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του πρώην υπουργού της ΝΔ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών την περασμένη Πέμπτη.

Η σύζυγός του, Βαρβάρα Πετρίδη και η κόρη του Λένα Παπαληγούρα αποχαιρέτησαν τον Αναστάση Παπαληγούρα στην κηδεία του που πραγματοποιείται στο Α΄Νεκροταφείο.

Κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Η Λένα Παπαληγούρα
Η Λένα Παπαληγούρα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
Ο Κώστας Καραμανλής / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
Ο Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
Ο Παύλος Μαρινάκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στην Αθήνα, γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της Δέσποινας. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο, με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε από νεαρή ηλικία. Την περίοδο 1976-1977 διετέλεσε αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), ενώ από το 1981 εκλεγόταν διαρκώς βουλευτής Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 και του 1990.

Το διάστημα 2002-2004 υπηρέτησε ως αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια, από το 2004 έως το 2007, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 δεν επανήλθε στην ενεργό πολιτική.

