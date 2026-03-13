Κηδεία Γιώργου Μαρίνου: Το τελευταίο χειροκρότημα στον πρώτο σόουμαν της Ελλάδας

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του Έλληνα σόουμαν Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, την Τρίτη (10.03.2026), με πλήθος κόσμου να φτάνει στον ναό για να τον τιμήσει και να αποχαιρετήσει.

Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου έγινε στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα στη Βούλα και η απώλειά του βύθισε στη θλίψη τον χώρο της τέχνης με πολλούς καλλιτέχνες να μιλούν για τον μεγάλο Έλληνα σόουμαν με λόγια αγάπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φίλοι και συγγενείς του Γιώργου Μαρίνου μαζεύτηκαν από νωρίς στον ιερό ναό για να τον αποχαιρετήσουν. Στο σημείο έφτασε από νωρίς ο χορογράφος, Δημήτρης Παπάζογλου αλλά και ο πρώτος του ξάδερφος, Νίκος Χρισικόπουλος,

«Αν πιστέψουμε στον Πυθαγόρα θα τα ξαναπούμε, καλό ταξίδι» έγραψε η Βίκυ Παγιατάκη στο στεφάνι που έστειλε για την κηδεία του Γιώργου Μαρίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δημήτρης Παπάζογλου είπε: «Ήρθαμε εδώ για το τελευταίο ‘αντίο’ στον Γιώργο Μαρίνο. Για να τον ευχαριστήσουμε γι’ αυτό που μας άφησε και μας σπούδασε μέσα σε αυτή την τέχνη που ανακάλυπτε ο ίδιος για τον εαυτό του. Στην Ελλάδα μπορείς εύκολα να γίνεις αντίγραφο. Πόσοι μιμήθηκαν τον Βοσκόπουλο και έγιναν ονόματα, πόσοι μιμήθηκαν τον Πάριο και έγιναν ονόματα. Όμως το αυθεντικό πράγμα δεν μπορεί να το μιμηθεί κανείς. Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός. Μια Βλαχοπούλου θα υπάρχει για πάντα, ένας Μαρίνος θα υπάρχει για πάντα. Η ψυχή του να πάει στο φως, εκεί που ήταν και να βρει όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, τους αγάπησε, τους σατίρισε. Την Αλίκη, τη Λαμπέτη, τον Χορν, τη Δούκισσα, τη μητέρα του που λάτρευε. Όλοι εκεί τον περιμένει για να κάνει μια επουράνια ‘Μέδουσα’»

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός. Τα δύο του πάθη ήταν πάντα η αστρολογία και τα σκυλιά του. Πριν από μερικά χρόνια αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και απομονώθηκε στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, μια περιοχή κοντά στη Ραφήνα.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος επώνυμος που βγήκε και μίλησε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του στα μέσα του 1960, σε μια συντηρητική Ελλάδα. Είχε αποκαλύψει και στους γονείς του στα δεκαέξι του χρόνια πως είναι ομοφυλόφιλος. Είχε αποτελέσει την έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο από το συνεργάτη του Κώστα Τουρνά.