Κηδεία Μάρως Κοντού: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε την «Ελενίτσα» της με ένα θερμό χειροκρότημα – Συγκίνησαν οι επικήδειοι

«Μία ταξιδιάρα ψυχή και μία και αιώνια έφηβη». Την αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού αποχαιρέτησαν σήμερα (17.07.2026) στη Μητρόπολη Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού τόπου αλλά και απλός κόσμος, οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Άνθρωπος δυναμικός, δημιουργικός και αεικίνητος, με αγέρωχο και νεανικό πνεύμα, η Μάρω Κοντού υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.

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Από το πρωί αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του «Ελένη Κοκοβίκου» από το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» (1965), την «κυρία Ρενίτσα», όπως την αποκαλούσε ο Νίκος Σταυρίδης, στα αριστουργηματικά «Κίτρινα γάντια» (1960) του Αλέκου Σακελλάριου, την πιο κομψή «Ιταλίδα στην Κυψέλη» (1968) και τόσες άλλες ηρωίδες που ενσάρκωσε η σπουδαία ηθοποιός από τότε που έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη στα τέλη της δεκαετίας του 1950 .

Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου η ηθοποιός είχε διατελέσει πρόεδρος.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα κατακτώντας μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του κοινού.

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Από τις πρώτες της εμφανίσεις στο θέατρο και τον κινηματογράφο μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες στην τηλεόραση, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο.

Επικήδειους εκφώνησαν ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Αντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλληκαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιώργος Βουλγαράκης, Έλενα Ακρίτα, Κώστας Σπυριούνης, Σπύρος Μπιμπιλας, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Ανδρέας Γεωργίου, ‘Αντζελα Γκερέκου, Σωτήρης Τζεβελέκος, Κοραλία Καράντη, Ορέστης Ανδρεαδάκης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Εβελίνα Παπούλια, Χάρης Ρώμας, Νάντια Μπουλέ κ.α.

Στεφάνια απέστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο όμιλος Antena, το MEGA, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Διόνυσος- Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης Ελλήνων ηθοποιών, ο οργανισμός Καρανιάννης Καρατζόπουλος, το Κέντρο Η Μητέρα, η οικογένεια Τάγαρη κ.α.

Οι συγκινητικοί επικήδειοι

Το ύστατο χαίρε στη μεγάλη ηθοποιό είπαν με επικήδειους λόγους ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλληκαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου.



Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αποχαιρέτισε μία φίλη ζωής, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Μάρω μου που σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί, στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου. Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά, από κοντά ή από τηλέφωνο, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα», ανέφερε στην αρχή του επικήδειου λόγου του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και τη διαδρομή της Μάρως, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Ένα πλάσμα αιθέριο, λυγερόκορμο, εντυπωσιακό, μια αρχοντική μορφή με έμφυτη ευγένεια, ένα φιλικό, ανεξάρτητο, ελεύθερο και μαχητικό. Μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεποιθήσεις, που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολύπλευρη προσφορά της στην τέχνη και στα κοινά, σημειώνοντας: «Απέδειξες ότι η ηλικία είναι απλώς δύο ψηφία της αριθμητικής και όχι η ουσία της ύπαρξής μας… Η Μάρω έδωσε την καρδιά και τα συναισθήματά της στα κοινά, είτε ως βουλευτής, είτε ως δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Αθήνα 9.84 και κυρίως του Κέντρου Βρεφών “Η ΜΗΤΕΡΑ”.» Κλείνοντας τον επικήδειο, είπε: «Σήμερα, ένας ακόμη Ιούλιος που μας έδειξε κάποτε η Αλίκη, η Τζένη, η Ρένα, παίρνει σήμερα και εσένα… Σ’ αγαπάμε, καλό ταξίδι».

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια τη Μάρω Κοντού για την προσφορά και το έργο της.

Με δάκρυα στα μάτια εκφώνησε επικήδειο η Νίκη Παλληκαράκη, ενώ ακολούθησαν οι επικήδειοι της Άντζελας Γκερέκου και του Ανδρέα Γεωργίου για την αγαπημένη τους «μαμά Μαρία» – ρόλο που είχε παίξει η Μάρω Κοντού στην «Γη της Ελιάς».

Συντετριμμένη η Άντζελα Γκερέκου αποκάλυψε πως η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή γαλήνια, γεμάτη ζωή, γενναιοδωρία και αγάπη για όλους.

«Πονάμε πάρα πολύ, γιατί χάσαμε έναν πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο. Όλη η Ελλάδα πονά για αυτήν την σπουδαία ηθοποιό και γυναίκα. Παρά τον πόνο, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για εκείνη γιατί ήξερα πως η Μάρω έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε και έφυγε επίσης όπως και εκείνη ήθελε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή από γενναιοδωρία, αγάπη, καλοσύνη για όλους και αξιοπρεπής όπως ήταν πάντα. Θα την θυμόμαστε πάντα, θα μας οδηγεί πάντα με τις συμβουλές της.

Ήταν τόσο χαρούμενη που μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στην Γη της Ελιάς. Πέντε χρόνια μας έδωσε υπέροχους καρπούς για όλους μας. Η αγαπημένη μαμά, η Μαρία της Γης της Ελιάς», ανέφερε συγκινημένη η Άντζελα Γκερέκου.

Η Νίκη Παλληκαράκη, τόνισε πως το αποτύπωμα που άφησε πίσω της είναι τεράστιο μιας και ήταν ευφυέστατη, ταλαντούχα και φωτεινή.

«Της άρεσε να λέει ότι είναι περαστική. Δεν υπήρξε καθόλου περαστική. Το αποτύπωμα που άφησε σε όλους μας είναι τεράστιο. Σπάνια συνυπάρχει τόση καλλιέργεια, μόρφωση, τόσο υψηλό επίπεδο νόησης και συναισθηματισμού. Ήταν ευφυέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά, ταλαντούχος και φωτεινός. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Με τη σειρά του ο Ανδρέας Γεωργίου ανέφερε πως η απώλεια είναι μεγάλη και θα λείψει σε όλους πολύ.

«Ήρθαμε να αποχαιρετήσουμε την Μάρω. Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Θα μας λείψει πολύ, θα την θυμόμαστε πάντα γιατί η απώλεια είναι μεγάλη», είπε συγκεκριμένα.

Η Μάρω Κοντού αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Αρχικά νοσηλευόταν στον «Άγιο Σάββα», ενώ στις 15 Ιουνίου εισήχθη στο νοσοκομείο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 σε ηλικία 92 ετών.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι η Μάρω Κοντού πάλεψε σχεδόν μόνη της δύο χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε να τον νικήσει τελικά, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι» είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.