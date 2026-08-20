Κηδεία Στέφανου Μάνου: Συγκίνηση στο «τελευταίο αντίο» στον πρώην υπουργό – Συγκλονισμένα τα μέλη της οικογένειάς του

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται σήμερα (20/8/2026) η κηδεία του Στέφανου Μάνου, με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου να συγκεντρώνονται για να τον αποχαιρετήσουν.

Το «παρών» στην κηδεία του Στέφανου Μάνου δίνουν άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής του πορείας, αλλά και στελέχη της σημερινής πολιτικής σκηνής.

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Παρόντες είναι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης, ενώ στην τελετή βρίσκονται άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του κατά τη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή.

Φωτο / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού Στέφανου Μάνου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Φωτο /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Φωτο /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Γιώργος Αλογοσκούφης /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

O Νικήτας Κακλαμάνης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο Κώστας Χατζηδάκης /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Παναγιώτης Πικραμμένος / EUROKINISSI

Ο πρώην υπουργός, Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο (15/8/2026), σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έντονο πολιτικό αποτύπωμα.