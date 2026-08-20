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Κηδεία Στέφανου Μάνου: Συγκίνηση στο «τελευταίο αντίο» στον πρώην υπουργό – Συγκλονισμένα τα μέλη της οικογένειάς του

Ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο (15/8/2026), σε ηλικία 86 ετών
στεαφνος μανος κηδεια
eurokinissi
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Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται σήμερα (20/8/2026) η κηδεία του Στέφανου Μάνου, με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου να συγκεντρώνονται για να τον αποχαιρετήσουν.

Το «παρών» στην κηδεία του Στέφανου Μάνου δίνουν άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής του πορείας, αλλά και στελέχη της σημερινής πολιτικής σκηνής.

Παρόντες είναι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης, ενώ στην τελετή βρίσκονται άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του κατά τη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή.

κηδεια στεφανος μανος
Φωτο / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού Στέφανου Μάνου. Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού Στέφανου Μάνου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
κηδεια στεφανος μανος
Φωτο /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
κηδεια στεφανος μανος
Φωτο /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
κηδεια μανος
Γιώργος Αλογοσκούφης /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού Στέφανου Μάνου. Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
O Νικήτας Κακλαμάνης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Εξόδιος Ακολουθία του πρώην υπουργού Στέφανου Μάνου. Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Θόδωρος Σκυλακάκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
κηδεια μανος
Ο Κώστας Χατζηδάκης /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
κηδεια μανος
Παναγιώτης Πικραμμένος / EUROKINISSI

Ο πρώην υπουργός, Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο (15/8/2026), σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έντονο πολιτικό αποτύπωμα.

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