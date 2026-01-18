Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα 2 ρεύματα για 3 ημέρες – Πότε θα κλείσουν οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας

Ως την «Εβδομάδα των Παθών» θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την προσεχή εβδομάδα για τον Κηφισό, μιας και η τροχαία θέτει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 3 ημέρες, με σκοπό να γίνουν εργασίες στις λωρίδες.

Με ανακοίνωση η τροχαία προειδοποιεί πως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό θα είναι σε ισχύ τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου από τις 07:00 ή 09:00 το πρωί έως και τις 15:00 το μεσημέρι.

Αναφέρεται πως θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στις δεξιές λωρίδες του Κηφισού και στα 2 ρεύματα, στις περιοχές Μοσχάτο/Ταύρος, Νίκαια/Αγ. Ι. Ρέντης και Ν. Φιλαδέλφεια/Ν. Χαλκηδόνα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα γίνεται από τις υπόλοιπες λωρίδες, που τέτοιες ώρες, φαντάζουν ως ένα ατελείωτο parking.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00 , ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

έως το ύψος της συμβολής της με την οδό από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00 Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

έως το ύψος της συμβολής της με την οδό από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00, Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών από τις 07.00 το πρωί έως τις 15.00, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Η ΕΛΑΣ ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.