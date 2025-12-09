Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός – Μποτιλιάρισμα από τον Πειραιά έως την Κηφισιά

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025). Οι «ουρές» των αυτοκινήτων αρχίζουν από τον Πειραιά και φτάνουν έως την Κηφισιά.

Είναι μία από τις χειρότερες ημέρες για να βρεθεί κάποιος στον Κηφισό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, από τον Πειραιά έως και την Κηφισιά.

Νωρίτερα είχε προκληθεί και ένα απρόοπτο με την πτώση πορτοκαλιών από φορτηγό στο ύψος της Κηφισιάς, όμως, αντιμετωπίστηκε γρήγορα.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου, όπως σε:

Αττική Οδό

Κηφισίας

Μεσογείων

Βουλιαγμένης

Λεωφόρο Ποσειδώνος

Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

