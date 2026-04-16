Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 3 οχημάτων στην Αττική οδό – Καθυστερήσεις 30 λεπτών

Λόγω του ατυχήματος υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο
Photo / Eurokinissi

Τροχαίο με τρία οχήματα έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) στην Αττική Οδός, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Η σύγκρουση συνέβη μετά την έξοδο της Κηφισίας στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη κίνηση, στο σημείο του τροχαίου.

Λόγω του ατυχήματος, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Πεντέλης.

 

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Κίνηση παρατηρείται και στον Κηφισό αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή για ακόμη μία ημέρα.

