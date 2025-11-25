Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό – Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας

Προβλήματα στην Αττική οδό υπάρχουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κύμης
Δύσκολη είναι η σημερινή μέρα για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς σε πολλούς δρόμους η κίνηση των οχημάτων γίνεται με προβλήματα.

Οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.  

Μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό στο ύψος Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις.

Προβλήματα στην Αττική οδό υπάρχουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κύμης.

Από εκεί και πέρα στον Κηφισό επικρατεί η συνηθισμένη κατάσταση με το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου να ξεκινά από την λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρυσης προς τα ΚΤΕΛ.

 

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα.

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ και στη Λεωφόρο Συγγρού, εντοπίζονται καθυστερήσεις.

Στην Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να «οπλιστούν» με υπομονή, καθώς τμηματικά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

