Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας έφερε η βροχή

Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο» από την βροχή που πλήττει από τα χαράματα την πρωτεύουσα
Φωτογραφία αρχείου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Προβλήματα με το «καλημέρα» υπάρχουν στους δρόμους της Αττικής, καθώς η πρωινή καταιγίδα έφερε αυξημένη κίνηση.

Από νωρίς το πρωί, παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα. Τεράστιες είναι οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην Κηφισίας όσο και στην Βουλιαγμένης όπου σε κάποια σημεία της έχει πλημμυρίσει.

Προβλήματα παρουσιάζονται και στο κέντρο της Αθήνας.

Και στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά.

Και στον Σκαραμαγκά η κίνηση των αυτοκινήτων πραγματοποιείται με τεράστια δυσκολία.

Στο «κόκκινο» είναι και η Ποσειδώνος, η Μεσογείων και το λιμάνι του Πειραιά.

