Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας έφερε η βροχή

Προβλήματα με το «καλημέρα» υπάρχουν στους δρόμους της Αττικής, καθώς η πρωινή καταιγίδα έφερε αυξημένη κίνηση.

Από νωρίς το πρωί, παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα. Τεράστιες είναι οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην Κηφισίας όσο και στην Βουλιαγμένης όπου σε κάποια σημεία της έχει πλημμυρίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήματα παρουσιάζονται και στο κέντρο της Αθήνας.

Και στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

25΄-30΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

Περιφ. Υμηττού, άνω των 30΄από Παπάγου έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

Περιφ. Υμηττού, άνω των 30΄ προς Αθήνα – Κέντρο. https://t.co/fCpX6gqlEL ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 28, 2025

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Και στον Σκαραμαγκά η κίνηση των αυτοκινήτων πραγματοποιείται με τεράστια δυσκολία.

Στο «κόκκινο» είναι και η Ποσειδώνος, η Μεσογείων και το λιμάνι του Πειραιά.