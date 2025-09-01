Κίνηση στους δρόμους: Με μποτιλιάρισμα μπήκε ο Σεπτέμβριος – Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

Ο Σεπτέμβριος επέστρεψε και έφερε μαζί του και την κίνηση τους δρόμους της Αττικής, πράγμα που σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπι να πρέπει να δείξουν μεγάλη υπομονή.

Προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί στον Κηφισό όπου η κίνηση είναι αυξημένη από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με δυσκολία εξελίσσεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισιάς και 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Παράλληλα 5΄-10΄ φτάνουν οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/DHAZeD1caV — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 1, 2025

Επίσης σε τμήματα της Κηφισίας, αλλά και στη Μεσογείων υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις.