Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισό και Κηφισίας

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για ακόμη μια μέρα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, καθώς τα ταξί συνεχίζουν για τρίτη μέρα την απεργία ενώ ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής Οδού παραμένει αποκλεισμένο. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σήμερα (19.2.26) σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Λεωφόρο Σχιστού εξακολουθούν.

Πρωταγωνιστής για ακόμη μια μέρα είναι ο Κηφισός, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, στην Αττική Οδό και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στην Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα εξόδου, από τα Διυλιστήρια έως τον Ασπρόπυργο, όσο και στο ρεύμα εισόδου, από την Ελευσίνα προς τα Διυλιστήρια.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη και τους Αγίους Αναργύρους, καθώς και στο ρεύμα εισόδου από τον κόμβο Καλυφτάκη έως την Αχαρνών.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος της Λ. Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στις οδούς Θηβών, Ιερά Οδό και Πέτρου Ράλλη.

Στο κέντρο της Αθήνας παρατηρείται εκτεταμένο μποτιλιάρισμα σε βασικές αρτηρίες, όπως η Μεσογείων (από Κατεχάκη προς Αθήνα), η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας (άνοδος από Πανόρμου έως Φιλοθέη και κάθοδος), η Βασ. Σοφίας, η Βασ. Κωνσταντίνου, η Συγγρού (άνοδος), η Σταδίου, η Αχιλλέως, η Μάρνη, η Βεΐκου, η Μαραθώνος, η Βουλιαγμένης, η Ηλιουπόλεως, η Θησέως στην Καλλιθέα και η Πειραιώς.

Προβλήματα σημειώνονται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη Λ. Ποσειδώνος, από τον Άλιμο έως το ΣΕΦ και από τα Πηγαδάκια έως τον Άλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη, καθώς και στη Λ. Σχιστού.