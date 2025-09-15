Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Ουρά χιλιομέτρων στην Αλίμου – Κατεχάκη έπειτα από καραμπόλα

Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διευκολύνουν την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων
Μποτιλιάρισμα
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Καραμπόλα τριών οχημάτων αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (15.09.2025) προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.

Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές και καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διευκολύνουν την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Δείτε LIVE την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

