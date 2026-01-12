Κίνηση στους δρόμους: «Πανικός» στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή λόγω έργων

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί το απόγευμα της Δευτέρας στην Αθήνα, με την κίνηση στους δρόμους να είναι «ανυπόφορη» και στην Καισαριανή, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να συναντάται στην Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του νεκροταφείου.

Με μεγάλη υπομονή θα πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί, αφού η κίνηση στην Καισαριανή είναι ιδιαίτερα αυξημένη, λόγω κατολίσθησης στην Εθνική Αντιστάσεως. Μάλιστα τόσο στην άνοδο όσο και στους γύρω δρόμους μέχρι την περιφερειακή Υμηττού, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τεράστια δυσκολία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο εκτελούνται έργα με αποτέλεσμα ένα κομμάτι του οδικού δικτύου να είναι πλήρως κλειστό. Ωστόσο, φέρεται να έχει σημειωθεί κατολίσθηση, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής Υμηττού, με τα οχήματα στην κάθοδο να ξεκινούν από το ύψος του Παπάγου και να φτάνουν μέχρι τον Καρέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, για την περιφερειακή Υμηττού, η Αττική οδός ανακοίνωσε καθυστερήσεις.

«Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 25΄- 30΄ από ύψος Χολαργού έως την έξοδο για Καρέα.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Και στις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας αντιμετωπίζονται προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο Κηφισό τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι την Μεταμόρφωση.

Τεράστιο πρόβλημα συναντάται στην λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, με τα οχήματα να κινούνται με «βήμα σημειωτόν» από την Πεύκη μέχρι το κέντρο.

Παρόμοια εικόνα έχουν και τα νότια προάστια και ο Πειραιάς.