Κίνηση στους δρόμους: Στα «κόκκινα» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με προβλήματα ξεκινά η κυκλοφορία στους δρόμους το πρωί της Δευτέρας 08.12.2025, με την κίνηση να είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί.

Η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα με οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω της αυξημένης κίνησης.

Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά.

«Κόκκινος» παραμένει και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο από το κέντρο προς το Χαλάνδρι όσο και από το Μαρούσι με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις εντοπίζονται και στον Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις έχουν ενταθεί, φτάνοντας πλέον τα 25–30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ επιπλέον 10–15 λεπτά απαιτούνται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η εικόνα παραμένει σταθερή με καθυστερήσεις 5–10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και 5–10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/xlDyzqZa3O — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 8, 2025

Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και να εφαρμόζουν τον ΚΟΚ.