Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας, Κατεχάκη και Λεωφόρος Αθηνών – Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που αποφάσισαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, καθώς για ακόμη μια μέρα η κίνηση στους δρόμους είναι στο κόκκινο και οι κεντρικοί δρόμοι της Αττικής είναι απροσπέλαστοι με πρωταγωνιστές τον Κηφισό και την Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24.11.25) στον Κηφισό και συγκεκριμένα στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Ερυθραίας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Στο κόκκινο είναι και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι του Σκαραμαγκά.

Η Λεωφόρος Κηφισίας φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ παρόμοιο είναι και το σκηνικό στην Κατεχάκη.

Η κίνηση το πρωί της Δευτέρας

Καθυστερήσεις καταγράφονται και σήμερα στην Αττική Οδό

 

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι:

  • Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
  • 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

