Κίνηση στους δρόμους: Χάος σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου, ουρές χιλιομέτρων και μεγάλο μποτιλιάρισμα

Ένα απέραντο πάρκινγκ θυμίζει ο Κηφισός και η εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι αφόρητη και επεκτείνεται από την Ελευσίνα έως την Αθήνα.

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι τεράστια και έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων τόσο στον Κηφισό όσο και στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Η εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου, ιδιαίτερα στο ύψος του Χαϊδαρίου, παραπέμπει σε έναν απέραντο χώρο στάθμευσης.

Αυτό έχει αποτέλεσμα οι οδηγοί να χάνουν την υπομονή τους και να κορνάρουν αγανακτισμένοι.

Η κίνηση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή.

Η κατάσταση στους δρόμους στις 17.20

​ «Έμφραγμα» στη Λεωφόρο Αθηνών και τον Κηφισό

Η Λεωφόρος Αθηνών αποτελεί αυτή τη στιγμή τον δρόμο που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς απορροφά τον όγκο των οχημάτων που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Αττική Οδό.

Το μποτιλιάρισμα, προς Αθήνα, ξεκινά από την Ελευσίνα και φτάνει μέχρι την περιφερειακή Ασπροπύργου, ενώ το πρόβλημα συνεχίζεται από το Δαφνί έως τον Κηφισό.

Προβλήματα όμως υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, με την ουρά των οχημάτων να ξεκινά πριν από τη Λεωφόρο Σχιστού και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Στην άνοδο επικρατεί αδιαχώρητο από την Πειραιώς έως τη Νέα Ιωνία, λόγω και ενός ακινητοποιημένου φορτηγού, ενώ στην κάθοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Λυκόβρυση και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

Η χαώδης αυτή κατάσταση συνδέεται άμεσα με τις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων», οι οποίες οδήγησαν στην παράταση των έκτακτων ρυθμίσεων μέχρι τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026.

Σε ό,τι αφορά τους κλειστούς κόμβους προς αεροδρόμιο, υπενθυμίζεται ότι παραμένουν αποκλεισμένοι οι κλάδοι εισόδου Μάνδρας (Κ1), Μαγούλας (Κ2), Ασπροπύργου (Κ4) και Αιγάλεω (Κ5). Η κίνηση προς Αεροδρόμιο διεξάγεται αναγκαστικά μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Κηφισού, οδηγώντας στο σημερινό «μπλακ άουτ».

Το σκηνικό της ταλαιπωρίας συμπληρώνει η κακοκαιρία, καθώς από τη μία το μεσημέρι καταγράφηκαν βροχοπτώσεις σε περιοχές που ήδη «στενάζουν» από την κίνηση, όπως το Χαϊδάρι, ο Κορυδαλλός, η Νίκαιας, ο Πειραιάς και το Ζεφύρι.