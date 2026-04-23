«Κινητή Βιβλιοθήκη Ανάσας»: Νέα δράση φέρνει το βιβλίο κοντά σε ασθενείς κατ` οίκον φροντίδας

Μια νέα κοινωνική πρωτοβουλία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πολιτισμό, με την κωδική ονομασία «Κινητή Βιβλιοθήκη Ανάσας» παρουσιάζεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (23/04/2026).

Η «Κινητή Βιβλιοθήκη Ανάσας» στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση στο βιβλίο για ασθενείς που βρίσκονται σε κατ’ οίκον φροντίδα, προσφέροντας στιγμές συντροφιάς, χαλάρωσης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης μέσα από την ανάγνωση.

Η δράση υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), τη WinCancer και τα Γενικά Αντικαρκινικά Νοσοκομεία Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» και Πειραιά «Μεταξά», στο πλαίσιο ενός κοινού εγχειρήματος που συνδυάζει την υγειονομική φροντίδα με την πρόσβαση στον πολιτισμό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα κατ` οίκον νοσηλείας «Οίκοθεν», μέσω του οποίου εξειδικευμένες ομάδες επισκέπτονται ασθενείς στο σπίτι τους.

Στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων, θα προσφέρεται μια επιλεγμένη συλλογή βιβλίων, από την οποία οι ασθενείς θα μπορούν να επιλέγουν τίτλους, τους οποίους θα δανείζονται και θα επιστρέφουν σε επόμενες επισκέψεις, δημιουργώντας μια διαρκώς εξελισσόμενη κινητή βιβλιοθήκη.

Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία της δράσης έχει το ΕΚΤ, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή του υποδομή και την υπηρεσία OpenABEKT για την καταγραφή και διαχείριση της βιβλιοθηκικής συλλογής, διασφαλίζοντας την ομαλή παρακολούθηση και τον συντονισμό της πρωτοβουλίας.

Η WinCancer έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού, καθώς και της συγκέντρωσης βιβλίων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προβολή και αξιολόγηση της δράσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί επέκταση του προγράμματος «Βιβλιοθήκες Ανάσας», το οποίο ήδη εφαρμόζεται εντός νοσοκομείων, δημιουργώντας χώρους ανάγνωσης για ασθενείς, φροντιστές και προσωπικό.

Με την κινητή εκδοχή του, η δράση επεκτείνει την πρόσβαση στο βιβλίο πέρα από τον νοσοκομειακό χώρο, φτάνοντας απευθείας στην καθημερινότητα των ασθενών.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνάντησης στο ΕΚΤ, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΚΤ και Ομότιμη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Δρ Κυριάκος Τολιάς, Διευθυντής του ΕΚΤ, η Θεοπίστη Κρυσταλλίδου, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ WinCancer, ο Χρήστος Φασιανός, Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. του Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» και ο Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Κατ’ Οίκον Νοσηλείας «Οίκοθεν» του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας»

Η «Κινητή Βιβλιοθήκη Ανάσας» αποτελεί μια πρωτοποριακή συνεργατική πρωτοβουλία που αναδεικνύει πώς η φροντίδα, το βιβλίο και η οργανωμένη υποστήριξη μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά προς όφελος των ασθενών, εμπλουτίζοντας την καθημερινότητά τους μέσω της επαφής με τη γνώση και τον πολιτισμό.