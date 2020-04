Μετά την απόφαση για 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας που ανήκει στην 1η ΥΠΕ ως κέντρου υποδοχής και εξυπηρέτησης περιστατικών GOVID-19, ο ΕΟΠΥΥ οδηγείται υποχρεωτικά στο κλείσιμο του φαρμακείου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 119, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Κέντρο Υγείας.

Προκειμένου να μην δημιουργηθεί θέμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο φαρμακείο, τα φάρμακα θα διαμοιραστούν σε τρία άλλα φαρμακεία: Στην Ομόνοια Αγ. Κωνσταντίνου 16, στο καινούργιο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175 και στο Φαρμακείο της Νέας Ιωνίας Αλ. Παναγούλη 91.

Ο διαμοιρασμός των φαρμάκων θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω.

Στο Φαρμακείο της Ομόνοιας (Αγ. Κωνσταντίνου 16) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

AUBAGIO F.C. TAB 14MG/TAB BTX28 (ALU/ALU BLIST)

BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTX4 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΎΡΙΓΓΕΣ X50MG/ML

BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTX4 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΎΡΙΓΓΕΣ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X50MG/ML

BETAFERON PS.INJ.SOL BTX (15 BTX1 VIAL+ 1PF.SYRX1,2ML SOLV + 1 PROSARM ME BEL.+ 2 TAMPON ME OINOPN.)

CIMZIA ENΈSIMO DI’LIMA 200MG BTX2 PF.SYRX1ML+2 TOLΎPIA EMPOTISMΈNA ME OINΌPNEIMA

CIMZIA INJ.SOL 200MG/ML BTX2 PF.PEN AUTOCLICKS X 1ML +2 ΤΟΛΎΠΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ ΜΕ ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ – ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

COSENTYX IN.SO.PF.P 150MG/ML BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X 150MG/ML

COSENTYX IN.SO.PF.P 150MG/ML BTX2 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X 150MG/ML

ENBREL INJ.SOL.PF.PEN 50MG/ML BTX4 X 1ML + 8 TOLΎPIA

ENBREL NJ.SOL 25MG/0,5ML PF.SYR BTX4 PF.SYRX0,5ML + 8 TOLΎPIA

ENBREL NJ.SOL 50MG/1ML PF.SYR BTX4 PF.SYRX1ML + 8 TOLΎPIA

ENBREL PS.INJ.SOL 25MG/VIAL-PAIDIATRIKI XRISI BTX4VIALS+4PF.SYRX1ML SOLV+8 ‘DEIEW SΎR+20BEL+24 TOLΎPIA ME OINOPN

ENTYVIO PD.C.S.INF 300MG/VIAL BTX1 VIAL

FAMPYRA 10MG/TAB BTX56 (BLIST4X14) ΣΕBLISTERS (ALU/ALU)

GILENYA 0,5MG/CAP BTX28 ΣΕ BLIST 2X14(PVC/PVDC/ALU)

HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.PEN BTX1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΎΠΟΥ ΠΈΝΑΣ X0,8ML + 2 ΕΠΊΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ

HUMIRA INJ.SO.PFS 80MG/0,8 ML PF.SYR BTX1 PF.SYR X0,8ML + 1 ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣΣΕ ΜΊΑ ΚΥΨΈΛΗ

HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.PEN BTX1 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΈΜΑΤΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ ΣΕ ΜΊΑ ΚΥΨΈΛΗ

HUMIRA INJ.SOL 40MG/0,4 ML PF.SYR BTX1 PF.SYR. + 1 ΕΠΊΘΕΜΑ ΑΛΚΟΌΛΗΣ

INFLECTRA PD.C.SO.IN 100MG BTX1 VIAL

JAKAVI 15MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕBLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)

JAKAVI 20MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)

JAKAVI 5MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕBLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)

JAKAVI TAB 10MG/TAB BT X56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE)

KINERET INJ.SOL 100MG/0,67ML PF.SYR BTX28PF.SYR.X0,67ML

KYNTHEUM INJ.SOL 210MG/1,5 ML (140 MG/ML) BTX2 PF.SYR X 1,5ML

ORENCIA 125MG/ML BTX4

ORENCIA POWDER FOR CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION BT 1VIALX250MG+1SYR

OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB BTX27 ΔΙΣΚΊΑ (4 ΔΙΣΚΊΑ X10MG+ 4 ΔΙΣΚΊΑ X20MG + 19 ΔΙΣΚΊΑ X30MG) ΣΕ BLISTERS PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ – ΣΕ ΚΑΡΤΈΛΑ

OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB BTX56 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ

REMICADE INJ* FL 100MG/20ML IV

SIMPONI IN.SO.PF.P 100MG/ML BTX1 PF PENX1ML

SIMPONI IN.SO.PFP 50MG/0,5ML BTX1 PF PENX0,5ML

STELARA 45MG/(90MG/ML) 0.5ML PF.SYR. BTX1PF SYRX0,5ML

STELARA 90MG/1ML BTX1PF SYRX1,0ML

STELARA INJ 130MG BTX1VIALX26ML

TECFIDERA 120MG BTX14

TECFIDERA GR.CAPS 240 MG / CAP (BT X 56 CAPS)

XELJANZ TAB 5MG/TAB BTX56.

Στο Φαρμακείο στους Αμπελοκήπους (Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

ADCIRCA 20MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTERALU/PVC/PE/PCTFE)

ADEMPAS F.C.TAB 1,5MG/TAB BTX42 (PP/ALU BLISTER)

ADEMPAS F.C.TAB 2,5MG/TAB BTX42 (PP/ALU BLISTER)

AGARDON F.C.TAB 245MG/TAB BTX1 (BOTTLE ΑΠΌ HDPE X 30 F.C.TABS)

BARACLUDE F.C.TAB 0,5MG/TAB BTX30TABS

BARACLUDE F.C.TAB 1MG/TAB BTX30TABS

BOSENTAN/MYLAN F.C.TAB 125MG/TAB BTX56X1 (PVDC/PVC/AL UNIT-DOSE BLISTER)

BOSENTAN/MYLAN F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX56X1 (PVDC/PVC/AL UNIT-DOSE BLISTER)

BRAMITOB INH.SOL.N (S.D) 300MG/4ML BTX56 (14 SACHETSX4AMPSX4ML MIAW DΌSIW)

CAYSTON PS.SO.INHN 75 MG/VIAL 84 VIALS+88AMPS (PE) X 1ML SOLV +1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΚΝΕΦΩΤΗ ALTERA

CEHADO 30MG/CAP BT X 30 CAPS

COLOBREATHE INHPD.CAP 1.662.500IU ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΊ ΣΕ ΠΕΡΊΠΟΥ 125MG COLISTIMETHANE SODIUM BTX56 ΚΑΨ’ΑΚΙΑ (7 BLIST X8) ΣΕ BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑ/ALU + 1 ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΉΡΑΣ ΚΌΝΕΩΣ TURBOSPIN)

CRESEMBA CAPS 100MG/CAP BTX 14 ΚΑΨ’ΑΚΙΑ ΣΕ BLISTERS ALU/ALU

DESFERAL INJ FL 10 X500MG

DIFICLIR F.C.TAB 200MG/TAB BTX2X10 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (ALU/ALU)

ENTECAVIR ACCORD F.C.TAB 0.5MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS ALU/ALU -3 ΔΙ’ΑΤΡΗΤΕΣ ΚΥΨΈΛΕΣ ΜΙΑΣ ΔΌΣΗΣ X 10 ΔΙΣΚΊΑ

ENTECAVIR/SANDOZ F.C.TAB 0.5MG/TAB BTX30 ΣΕ OPA/ALU/PVC-ALUMINIUM BLISTER

EPCLUSA. FC.TAB (400+100)MG/TAB BTX28

ESBRIET 267MG/CAP BTX252 (4X63) ΣΕPVC/PE/PCTFE/ALU BLISTER

ESBRIET 267MG/CAP BTX63 (1X21) ΚΑΙ(1X42) ΣΕ PVC/PE/PCTFE/ALU BLISTER

ESBRIET F.C.TAB 801MG/TAB 84 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTER (PVC/ACLAR(PCTFE))

EXJADE F.C.TAB 180MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)

EXJADE F.C.TAB 360MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)

EXJADE F.C.TAB 90MG/TAB BT X 30 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)

FASENRA INJ.SOL 30MG/ML BTX1 PF.SYR

FERINJECT INJ.SOL.INF. 50MG/ML BTX1X10ML VIALS

FERRIPROX F.C TAB 1000MG/TAB BTX50 BOTTLE

FERRIPROX OR.SOL. 500MG/5ML (100MG/ML) PLASTIC BOTTLEX500ML

HARVONI F.C.TAB (90+400)MG/TAB BTX28

HEMANGIOL ORAL.SOL 3.75MG/ML 1 GLASS BOTTLE X120 ML

HEPSERA TABL FL 30X10MG

INOVELON F.C. TAB 200MG/TAB BTX60 SE BLISTERS (PA/AL/PVC)

INOVELON F.C. TAB 400MG/TAB BTX60 SE BLISTERS (PA/AL/PVC)

ISTERGAN F.C.TAB 0.5MG/TAB BTX30 F.C.TABS ΣΕ OPA-ALU-PVC-ALU BLISTERS

ISTERGAN F.C.TAB 1MG/TAB BTX30 F.C.TABS ΣΕ OPA-ALU-PVC-ALU BLISTERS

KLIMURTAN 125MG TAB BTX56

KLIMURTAN 62,5MG/ TAB BTX56

MAVIRET F.C.TAB (100+40)MG/TAB BTX 84 (4 BLIST X 21) ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PVC/PE/PCTFE/ALU-ΠΟΛΛΑΠΛΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ)

MYCAMINE PD.SOL.INF 100MG/10ML BTX1VIALX10ML

NOXAFIL GR.TAB 100MG/TAB BTX24 (2X12) ΣΕ PVC/ACLAR LAMINATE BLISTER WITH PUSH THROUGH ALUMINIUM LIDDING

NOXAFIL ORAL SUSP 40MG/ML FLX105ML (GIALINO)

NUCALA PD.INJ.SOL 100MG BTX1 VIAL

OPSUMIT F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 (PVC/PE/PVDC/ALU BLISTER)

PANRETIN GEL 0,1% TB 60G

PEGASYS INJ SOL PF SYR 180MCG/0,5ML

PEGASYS INJ SOL PF SYR 4X135MCG/0,5ML

PEGASYS INJ SOL PF SYR 4X180MCG/0,5ML

QUINSAIR INH.SOL.N 240MG/AMP 2,4ML BTX56 AMPS (14 SACHETS X4 AMPS X 2,4ML) + 17 ZIRELA NEBULISER HANDSET

REVATIO F.C. TABL 20MG/TAB BTX90

RIBATREL FC TAB 200MG/TAB, BTX168 (ΣΕ HDPE BOTTLE)

RIBATREL FC TAB 600MG/TAB, BTX56 (ΣΕ HDPE BOTTLE)

SENTOBA F.C.TAB 125MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC-PE-PVDC/ALUMINIUM (TRIPLEX SYSTEM)

SIGNIFOR 0,3MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS

SIGNIFOR 0,6 MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS

SIGNIFOR 0,9 MG/1ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ,BTX60 AMPS

SIGNIFOR PS INJ SUS 10MG/VIAL

SIGNIFOR PS.INJ.SUS 20MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV

SIGNIFOR PS.INJ.SUS 30MG/VIAL BTX1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV + INJECTION KIT

SIGNIFOR PS.INJ.SUS 40MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV

SIGNIFOR PS.INJ.SUS 60MG/VIAL 1 VIAL + 1PFSYR X 2ML SOLV

SIKLOS F.C. TAB 1000MG/TAB BTX30 SE BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)

SIVEXTRO F.C.TAB 200MG/TAB BTX6 BLIST X1 ΔΙΣΚΊΟ (UNIT DOSE) ΣΕ BLISTERS (PVC/PVDC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ)

STAYVEER F.C.TAB 125MG/TAB BTX HDPE BOTTLE X56

STAYVEER F.C.TAB 125MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC/ALU

STAYVEER F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX HDPE BOTTLE X56

STAYVEER F.C.TAB 62.5MG/TAB BTX56 ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC/ALU

TEGLUTIK ORAL.SUSP 5MG/ML BTX1 BOTTLE X 300 ML

TOBI PODHALER 28 MG, ΚΌΝΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΉ, ΣΚΛΗΡ’Α ΚΑΨ’ΑΚΙΑ, BT X (4X56) ΚΑΨ’ΑΚΙΑ+5 ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΙΣΠΝΟΉΣ

TRACLEER F.C.TAB BT 56X125MG

TRACLEER F.C.TAB BT 56X62,5MG

TRIENTINE DI HCL CAPS 300 MG/CAP 1 FL X 100

UPTRAVI F.C.TAB 1000MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)

UPTRAVI F.C.TAB 1200MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)

UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)

UPTRAVI F.C.TAB 600MCG/TAB BTX60 ΔΙΣΚΊΑ ΣΕ BLISTERS (PA/ALU/HDPE/PE/ALU)

VANTOBRA INH.SOL.N 170MG/1,7ML AMP (DOSE) 1 ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΕ 56 AMPS X 1 ΔΌΣΗ

VEMLIDY F.C.TAB 25MG/TAB BTX1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 30 ΔΙΣΚΊΑ

VFEND F.C.TABL BT 14X200MG

VFEND PD.OR.SUS. 40MG/MLX75ML BTX1X45GR

VIREAD F.C.TABL FL 30X245MG

VOLIBRIS F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 SE BLIST (PVC/PVDC/ALU)

VOLIBRIS F.C.TAB 5MG/TAB BTX30 SE BLIST (PVC/PVDC/ALU)

VORICONAZOLE ACCORD F.C.TAB 200MG/TAB BTX14X1 ΔΙΣΚΊΑ (ΜΙΑΣ ΔΌΣΗΣ) ΣΕ BLISTER (PVC/ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ)

VORICONAZOLE/TEVA F.C.TAB 200MG/TAB BTX14 (PVC/AL BLISTER)

VOSEVI F.C.TAB (400+100+100)MG/TAB ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 28 ΔΙΣΚΊΑ

VYNDAQEL 20MG SOFT CAPSULES BTX30

XALUPRINE ORAL.SUSP 20MG/ML 1 ΦΙ’ΑΛΗ (ΓΥ’ΑΛΙΝΗ) X 100ML + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΦΙ’ΑΛΗΣ + 2 ΣΎΡΙΓΓΕΣ (ΡΕΤ) ΓΙΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΌΜΑΤΟΣ

XOLAIR INJ.SOL 150MG/1,0ML BTX1PF.SYRX1,0ML

XOLAIR PS.INJ.SOL. 75MG/VIAL BTX1VIAL + 1AMP + 2ML/SOLV

ZYVOXID FC TAB BT 10X600MG(BLIST 1X10).

Στο Φαρμακείο της Νέα Ιωνίας (Αλ. Παναγούλη 91) θα μεταφερθούν τα εξής φάρμακα:

ADVAGRAF PR. CAP 0,5MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)

ADVAGRAF PR. CAP 1MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)

ADVAGRAF PR. CAP 5MG/CAP BTX30 (BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)

ADVAGRAF, PR.CAP. 3MG/CAP, BT x 30 (3 x 10 BLIST)

ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 100MCG/0,5ML PF.SYR./ BTX4PF.SYR WITH NEEDLE GUARD

ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 150MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard

ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 20MCG/0,5ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard

ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 30MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard

ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 40MCG/0,4ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard

ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 50MCG/0,5ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard

ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 60MCG/0,3ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard

ARANESP SOLUTION FOR INJECTION 80MCG/0,4ML PF.SYR./ BTx4PF.SYR with needle guard

CELLCEPT CAPS BT 100 X250MG

CELLCEPT POWDER ORAL BT 110 G 1G/5ML

CELLCEPT TABL BT 50 X500MG

CERTICAN TABL BT 60X0,25MG

CERTICAN TABL BT 60X0,50MG(BLIST 6X10)

CERTICAN TABL BT 60X0,75MG(BLIST 6X10)

CERTICAN TABL BT 60X1MG (BLIST 6X10)

FERROVIN INJ. SOL/CS. SOL. INF 100MG/5ML BTX5AMPSX5ML

FOSRENOL CHEW.TAB 500MG/TAB BTX90 HDPE CONTAINER

FOSRENOL CHEW.TAB 750MG/TAB BTX90 HDPE CONTAINER

MIMPARA 30MG F.C. TAB BTX28

MIMPARA 60MG F.C. TAB BTX28

MIMPARA 90MG F.C. TAB BTX28

MYFENAX F.C. TAB 500MG/TAB BTX50 SE BLISTERS (PVC/PVDC/ALU)

MYFORTIC F.C. TABL BT 120X180MG

PROGRAF CAPS BT 30 X1MG(BLIST 3X10 SE SACHETES AL)

PROGRAF CAPS BT 30 X5MG(BLIST 3X10 SE SACHETS AL)

PROGRAF CAPS BT 30X0,5MG

RAPAMUNE F.C.TABL BT 30X1MG

RENAGEL TABL BT 180X800MG

RENVELA FC TAB 800MG/TAB BOTTLE (HDPE) X 180

RENVELA PD ORA SUS 2,4G/SACHET BTX60 SACHETS (LDPE)

REXTOL INJ.SOL 5MC/ML BTx5 VIALS x 1 ML

REXTOL SOFT.CAPS 1MCG/CAP BTX30 CAPS (ΣΕ BLISTER ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PVC/PE/PVDC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ [AQUABA160/ALU])

REXTOL SOFT.CAPS 2MCG/CAP BTX30 CAPS (ΣΕ BLISTER ΜΕ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ PVC/PE/PVDC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ [AQUABA160/ALU])

SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 50MG/CAP BT X 50(BLIST 5X10)

SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 100MG BT X 50(BLIST 5X10)

SANDIMMUN NEORAL CAPS SOFT 25MG BT X 50(BLIST 5X10)

SANDIMMUN NEORAL SOL BUV FL 50 ML 500MG/5ML

SEVELAMER/MYLAN F.C.TAB 800MG/TAB BTX1 HDPE BOTTLE X 180

VELPHORO CHW.TAB 500MG/TAB ΦΙΑΛΊΔΙΟ (HDPE) X 90 ΔΙΣΚΊΑ

VIAPINAL INJ.SOL 5MCG/1ML AMP BT X 5 AMP X 1 ML

ZEMPLAR CAPS.SOFT 1MCG/CAP BTX28 (BLIST 4X7)

ZEMPLAR CAPS.SOFT 2MCG/CAP BTX28 (BLIST 4X7).