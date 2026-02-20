Κλειστά θέατρα την Παρασκευή λόγω απεργίας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή (20/02/2026) τα περισσότερα θέατρα καθώς συμμετέχουν στην απεργία που έχει έχει κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ).

Συγκεκριμένα τα θέατρα συμμετέχουν στην απεργία που έχει κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), όπως και οι μουσικοί, οι τεχνικοί και οι εργαζόμενοι στους θεατρικούς χώρους.

Τα βασικά αιτήματά τους, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι η υπογραφή σύμβασης εργασίας.

Μια σύμβαση η οποία να μπορεί να διασφαλίζει τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Ειδικότερα ζητούν πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες.

Εξασφαλισμένη διάρκεια εργασίας και καλοκαιρινές περιοδείες με όρους που δε θα εξαντλούν τους εργαζόμενους.

Ανάμεσα στα θέατρα που συμμετέχουν στη απεργία είναι και τα ακόλουθα:

Θέατρο Παλλάς (Λόλα)

Θέατρο Ήβη (Νίκος Ξυλούρης-ο αρχάγγελος της Κρήτης)

Θέατρο Ακροπόλ (ο αγαπητικός της βοσκοπούλας)

Θέατρο Αθηνών (Cancel)

Σύγχρονο Θεάτρο (Το τρίτο στεφάνι)

Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους)

Θέατρο Λαμπέτη (Η ληστεία της συμφοράς)

Θέατρο Λαμπέτη (Το Κύμα)

Θέατρο Δημήτρης Χόρν (Μάρτυρας Κατηγορίας)

Θέατρο Κνωσσός (ο Εχθρός του λαού)

Ελληνικός Κόσμος -ΘΕΑΤΡΟΝ (Ούτε μπρος ούτε πίσω)

Ελληνικός Κόσμος – ΘΕΑΤΡΟΝ (Το μεγάλο μας τσίρκο)

Θέατρο Εμπορικόν (το ΚΕΙΚ)

Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες)

Θέατρο Αλκυονίς (Ταρτούφος)

Θέατρο Κιβωτός (Η κουζίνα)

Θέατρο Θησείον (ΤΑ χρόνια της Αννί Ερνώ)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Το καπλάνι της βριτρίνας)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (CLEANSED)

Θέατρο Σημείο (Αστερόσκονη)

Θέατρο Αλάμπρα (Φλαντρώ)

Θέατρο Τέχνης (ο κος Βρομύλος)

Απο Μηχανής Θέατρο (Ροδαφ’νον)

Θέατρο Προσκήνιο (Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν)

Θέατρο Χώρα (Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα)

Θέατρο Αθηνά (Το όνομα)

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης (Όλα λάθος)



Θέατρο Πορεία (Ο κουρέας της Σεβίλλης)

Θέατρο Πορεία (Ηλέκτρα εντός)

Θέατρο Radiocity (Το ακρωτήρι)

Θέατρο Βεάκη (Βαρώνος Μινχαουζεν)

Θέατρο Βεάκη (Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της)

Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αφηγήτρια ταινιών)

Θέατρο Αριστοτέλειον (Δον Ζουάν)

Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες)

Θέατρο Πειραιώς 131 (Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις)

Θέατρο Νέος Ακάδημος (Η φάλαινα)

Θέατρο Ανεσις (Τζονι Μπλε)

Θέατρο Ανεσις (Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου)

Θέατρο Μουσούρη (Η συνάντηση)

Θέατρο Ψυρρή (Ας περιμένουν οι γυναίκες)

Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης (Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου)

και ενδεικτικά απεργούν σε συμπαράσταση :

Θέατρο Τζένη Καρέζη (Εντα)

Δημοτικό θέατρο Πειραιά (Ιβάνοφ)

Θέατρο Μπέλλος («Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ – Βία – Εξουσία – Πίστη – Αγάπη)

Θέατρο Επι Κολωνώ (Linda)

Θέατρο Σταθμός (Απόντες)

Iδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Κρότος)

Θέατρο Noūs – Black Box (Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρ. Ατάιντε – Θεατρική Ομάδα Κωφών “Τρελά Χρώματα”)

Θέατρο Φούρνος (Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι)

Θέατρο Arroyo (Nina Simone – 4 οκτάβες Ελευθερίας)

Θέατρο Δίπυλον (1984 – George Orwell – ΑΘΗΝΑ)