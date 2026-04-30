Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία – Ο διαρρήκτης του επιτέθηκε με κατσαβίδι

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, όταν συνέλαβε επ’ αυτοφώρω διαρρήκτη που αποπειράθηκε να μπει σε αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού.

Ο 34χρονος διαρρήκτης επιτέθηκε με κατσαβίδι στον αστυνομικό με σκοπό να τον τραυματίσει. Το περιστατικό έγινε ξημερώματα Κυριακής (26.04.2026).

Η αιφνίδια και βίαιη αυτή επίθεση κλιμάκωσε σημαντικά την επικινδυνότητα του περιστατικού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αστυνομικού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του ο οποίος αναζητείται. 

Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως -3- κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός, πένσα κ.ά.. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με πατίνι στην Ηλεία - «Καλό παράδεισο άγγελέ μου»
Η άτυχη μητέρα, που δεν μπορεί να πιστέψει το άσχημο παιχνίδι που της επιφύλαξε η μοίρα, προσπαθεί με δάκρυα στα μάτια να βρει το κουράγιο για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο
Ηλεία: Η ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με πατίνι – «Καλό παράδεισο άγγελέ μου» 13
«Τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους με τα πατίνια χωρίς να ξέρουν τους κανόνες για την οδική ασφάλεια» λένε οι ειδικοί - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ
«Πρέπει να υπάρχει έλεγχος στους δρόμους, καθώς δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτα και όλοι οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» λέει στο newsit.gr o πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής
Ηλεκτρικά πατίνια 6
