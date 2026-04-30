Κολωνός: Αυτό είναι το όπλο με το οποίο απείλησε ο 73χρονος ταμία σε σούπερ μάρκετ – Βίντεο ντοκουμέντο

Σε έρευνα στο σπίτι του ηλικιωμένου βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας
Το περίστροφο με το οποίο ο 73χρονος απείλησε τον υπάλληλο του καταστήματος / astynomia.gr

Με ένα περίστροφο αποπειράθηκε να ληστέψει υπάλληλο σούπερ μάρκετ στον Κολωνό ο 73χρονος που συνελήφθη από αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ το πρωί της Τετάρτης (29.4.26).

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης, όταν ο 73χρονος εισήλθε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Κολωνού και με την απειλή χρήσης περιστρόφου προσέγγισε τον υπάλληλο και του ζήτησε χρήματα.

Ο υπάλληλος αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε ενώ ενημερώθηκε άμεσα και το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, οι αστυνομικοί γύρισαν κάθε στενό του Κολωνού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό να εντοπίσουν τον επίδοξο ληστή, ενώ έκαναν και σωματικούς ελέγχους για να βρουν τον άνδρα που προκάλεσε πανικό στο σούπερ μάρκετ.

Στη συνέχεια, σε έρευνα στο σπίτι του του βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

