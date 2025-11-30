Ελλάδα

Κολωνός: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε με το όχημά του έναν 22χρονο

Οι αρχές εντόπισαν τον 27χρονο στην Καλλιθέα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (30.11.2025) ένας 27χρονος από την Αλβανία, ο οποίος φέρεται να παρέσυρε εσκεμμένα με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος, στον Κολωνό, όπου λόγω προσωπικών διαφορών ο 27χρονος χτύπησε με το όχημα του τον 22χρονο, τραυματίζοντάς τον.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο πόδι του.

Λίγη ώρα αργότερα από το συμβάν, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο στη Καλλιθέα και τον συνέλαβαν.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ελλάδα
