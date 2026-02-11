Ελλάδα

Κομοτηνή: Έκλεψε κοσμήματα από κατάστημα και έριξε οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου για να ξεφύγει

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Αστυνομικοί
Photo / Eurokinissi

Κανείς δεν περίμενε την εξέλιξη που θα είχε η προσπάθεια ληστείας στην Κομοτηνή, όταν μία γυναίκα πιάστηκε στα πράσα να κλέβει και για να ξεφύγει έριξε οξύ στην υπάλληλο.

Η γυναίκα, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 10.02.2026, αφού είχε μπει σε κατάστημα στην Κομοτηνή και προσπάθησε να κλέψει κοσμήματα. Η υπάλληλος την κατάλαβε και τότε η γυναίκα του έριξε οξύ για να ξεφύγει, τραυματίζοντάς την.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην προσπάθεια της υπαλλήλου να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει υδροχλωρικό οξύ, ψεκάζοντάς την στο πρόσωπο.

Στην κατοχή της συλληφθείσας βρέθηκαν, εκτός από το δοχείο με το οξύ, ναρκωτικά δισκία και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ τα κλεμμένα κοσμήματα επιστράφηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη την 10-2-2025 το πρωί στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, μία ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, χθες το πρωί στην Κομοτηνή, η συλληφθείσα εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα, πλην όμως έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος στο πρόσωπο της παθούσας.

Άμεσα οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ναρκωτικά δισκία, ένα -1- δοχείο υδροχλωρικού οξέος και -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι. Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».

