Κόντρα της Μαρίας Καρυστιανού με τον δικηγόρο Σκαρίπα – Τι απαντάει η ίδια

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος Δημήτρης Σκαρίπας, ανέφερε ότι του γνωστοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου, από τη δικηγόρο Μαρία Γρατσία, η λήξη της συνεργασίας του με την Μαρία Καρυστιανού, από την οποία ο ίδιος δεν αμειβόταν, τονίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος παραμένει σταθερός στον αγώνα για τη δικαίωση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από την Μαρία Καρυστιανού, με μια ανάρτησή της στο X το βράδυ της Παρασκευής (16/1/26).
Η Μαρία Καρυστιανού γράφει μεταξύ άλλων ότι όσα αναφέρει στη δήλωσή του ο δικηγόρος, είναι ανακριβή.
«Με αφορμή την ατυχή ανακοίνωση του κ. Σκαρίπα, δικηγόρου, τον οποίο μου είχε συστήσει η πληρεξούσια δικηγόρος μου, κ. Γρατσία για παροχή πρόσθετης υποστήριξης, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε παρά τα πολλά νομικά ζητήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω και αναδείξω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθότι η συνδρομή του περιορίστηκε σε 3 ή 4 παραστάσεις για δίκες που είναι ακόμη σε εξέλιξη, δηλώνω ότι ακόμη και αυτή η υποτυπώδης μεταξύ μας συνεργασία έληξε στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, όπως του δήλωσα ξεκάθαρα σε συνομιλία που επεδίωξα μαζί του» γράφει η Μαρία Καρυστιανού.
«Όσα λοιπόν αναφέρει στη δήλωση του είναι ανακριβή και για αυτό αποκρούστηκαν άμεσα, ακριβώς διότι “προβλημάτισαν” οι λόγοι αυτής της “ξαφνικής” προβολής τους» καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού.