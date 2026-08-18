Κόρινθος: 4 τραυματίες σε τροχαίο – Αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από την πορεία του και ανετράπη στα Εξαμίλια της Κορίνθου, το μεσημέρι της Τρίτης (18.8.26).

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που κινείτο στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν ο οδηγός και οι άλλοι τρεις επιβάτες.

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Στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Κορίνθου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου.

Μετά τον απεγκλωβισμό τους, παρελήφθησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.