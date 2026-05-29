Κόρινθος: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Φενεού – Έπεσε σε ρέμα με το αυτοκίνητο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κόρινθο ο τραγικός θανάτου του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού που έπεσε θύμα τροχαίο δυστυχήματος έχασε τη ζωή του στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Το αυτοκίνητό που οδηγούσε βγήκε από την πορεία, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα και ανετράπη με συνέπεια ο 37χρονος εκδαιδευτικός να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.