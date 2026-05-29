Κόρινθος: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Φενεού – Έπεσε σε ρέμα με το αυτοκίνητο

Ο 37χρονος εκπαιδευτικός πήγαινε στη Σκάλα Λακωνίας για να συναντήσει την οικογένειά του όταν έγινε το τροχαίο δυστύχημα
Τροχαίο δυστύχημα στην Αρκαδία
Το αυτοκίνητο του 37χρονου εκπαιδευτικού μέσα στο ρέμα
Σοκ έχει προκαλέσει στην Κόρινθο ο τραγικός θανάτου του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού που έπεσε θύμα τροχαίο δυστυχήματος έχασε τη ζωή του στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Το αυτοκίνητό που οδηγούσε  βγήκε από την πορεία, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα και ανετράπη με συνέπεια ο 37χρονος εκδαιδευτικός να χάσει τη ζωή του.

Πυροσβέστες προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν
Το αυτοκίνητο μέσα στο ρέμα

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

