Ελλάδα

Κόρινθος: Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνες που μαχαίρωσαν 61χρονο μετά από τσακωμό

Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο
Μαχαίρι
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS
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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στις Αρχαίες Κλεωνές στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 61χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το korinthostv, δύο γυναίκες, υπήκοοι Ρουμανίας, ηλικίας 31 και 57 ετών, τσακώθηκαν με έναν 61χρονο ημεδαπό στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα να βγάλουν μαχαίρι.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο γυναίκες φέρονται να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας.

Ο 61χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές.

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