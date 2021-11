Ασυγκράτητος ο κορονοϊός στην Ελλάδα! Οι περιοχές της χώρας που μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο» στο υψηλότερο επίπεδο στον επιδημιολογικό χάρτη του ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) αυξάνονται, όπως και τα κρούσματα.

Την ημέρα (04.11.2021) που ο κορονοϊός κατέγραψε νέο ρεκόρ με 6.808 κρούσματα στην Ελλάδα, βάζοντας πλώρη για τα 7.000, δημοσιεύτηκε ο αναθεωρημένος χάρτης του ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων).

Στη συνολική απεικόνιση της κατάστασης στη χώρα τις τελευταίες 14 ημέρες, εκεί όπου συνυπολογίζονται το επίπεδο συναγερμού, η θετικότητα των κρουσμάτων και η συχνότητα των τεστ, η Θράκη, η Θεσσαλία και πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο».

Η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται στο «κόκκινο», με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες που βρίσκονται στο «πορτοκαλί».

Δείτε τον σχετικό χάρτη:

Όσον αφορά στον δείκτη θετικότητας, οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται στο «κίτρινο» (1-3,9%) αλλά και η Πελοπόννησος, με εξαίρεση την Ηλεία και την Αχαΐα, όπως φαίνεται στον κάτω χάρτη του ECDC:

Τέλος η χώρα βρίσκεται στο «βαθύ πράσινο» όσον αφορά τον αριθμό των τεστ, με πάνω από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

Δείτε και τον σχετικό χάρτη του ECDC:

