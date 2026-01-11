Κορωπί: Συνελήφθη ένας 55χρονος άνδρας για την φωτιά σε δύο αποθήκες – Στάχτη έγιναν εμπορεύματα και εξοπλισμός

Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές, μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δύο αποθήκες στο Κορωπί νωρίς το πρωί της Κυριακής (11.01.2026).

Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του 55χρονου έπειτα από μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή της φωτιάς στο Κορωπί.

Εντύπωση έχει προκαλέσει, ακόμη και στα στελέχη της Πυροσβεστικής, το γεγονός ότι η πυρκαγιά ξεκίνησα από χτες το απόγευμα γύρω στις 19:25, όσο ο άνδρας μαγείρευε στο ύπαιθρο προκειμένου να ταΐσει κάποια σκυλιά.

Όπως ισχυρίστηκε ο 55χρονος, πριν φύγει από το σημείο έσβησε την φωτιά, ωστόσο άφησε πίσω του μια εστία χωρίς να το αντιληφθεί, η οποία σιγόκαιγε μέχρι τα ξημερώματα της επόμενης μέρας.

Μέχρι το πρωί της Κυριακής οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε 2 αποθήκες, η μια για ξύλα και πλαστικά και η άλλη για αυγά, τις οποίες κατέκαψαν μέσα και έξω.

Τα εμπορεύματα και ο εξοπλισμός που έγιναν στάχτη, είχαν αξία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Συνολικά 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα συνέδραμαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ ο 55χρονος με καταγωγή από το Πακιστάν συνελήφθη για εμπρησμό και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.