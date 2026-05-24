Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Σε λίγο θα ακούσουμε ότι δεν είναι δολοφόνος αλλά καθηγητής πανεπιστημίου

«Σε λίγο θα ακούσουμε ότι δεν είναι δολοφόνος, αλλά καθηγητής πανεπιστημίου», με αυτή τη φράση ο Κώστας Μπακογιάννης σχολιάζει στο podcast Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου τις εξελίξεις για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τη 17 Νοέμβρη και τη δολοφονία του πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη, τη σύζυγό του Σία Κοσιώνη αλλά και τη σημερινή εικόνα της Αθήνας.

Στη συνέντευξή του ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρεται ακόμη στον «Μεγάλο Περίπατο», στην ήττα του στις δημοτικές εκλογές, στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στην τραγωδία στα Τέμπη, αλλά και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη βία και τη Δημοκρατία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεχωριστή αναφορά κάνει ο Κώστας Μπακογιάννης και στις εξελίξεις γύρω από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, με αφορμή τη συζήτηση για πιθανή αποφυλάκισή του.

«Είναι ο αρχηγός της 17Ν, καταδικασμένος αρχηγός της 17Ν, δεκαεπτά φορές ισόβια. Μην τα ξεχάσουμε αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «σε λίγο θα ακούσουμε ότι δεν είναι δολοφόνος, αλλά καθηγητής πανεπιστημίου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι οικογένειες των θυμάτων σέβονται απόλυτα τη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι α λα καρτ».

Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη και το πολιτικό κλίμα

Το πιο συναισθηματικά φορτισμένο σημείο της συνέντευξης ήταν η αναφορά στη δολοφονία του πατέρα του από τη 17 Νοέμβρη. Ο Κώστας Μπακογιάννης περιέγραψε το τραύμα που κουβαλά από παιδί, τονίζοντας ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του Δημήτρη Κουφοντίνα λειτουργούν ως επώδυνη υπενθύμιση.

Τέλος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το «αβάσταχτα τοξικό» πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Προειδοποίησε ότι η ρητορική πόλωσης μετά την τραγωδία των Τεμπών τροφοδοτεί τον κυνισμό των πολιτών και πλήττει το κύρος των δημοκρατικών θεσμών.

Ο Μεγάλος Περίπατος και η αυτοκριτική για την εκλογική ήττα

Αναφερόμενος στον «Μεγάλο Περίπατο», ο Κώστας Μπακογιάννης αναγνώρισε το κόστος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. «Έχασα τις εκλογές και από τον Μεγάλο Περίπατο», παραδέχθηκε, συμπληρώνοντας ότι παρότι το έργο δικαιώθηκε στην πράξη, η ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους πολίτες ήταν υπαρκτή. Τόνισε, ωστόσο, ότι η εμπειρία της ήττας υπήρξε πολύτιμο μάθημα για την προσωπική και πολιτική του πορεία.

Σκληρή κριτική στη διοίκηση Δούκα

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Μπακογιάννης απέναντι στον διάδοχό του, Χάρη Δούκα. Τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί τον Δήμο Αθηναίων ως «σκαλοπάτι» για την κεντρική πολιτική σκηνή και τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. «Η Αθήνα αξίζει την απόλυτη προσοχή μας και όχι να λειτουργεί ως part time πολιτικός σταθμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, εστιάζοντας στα προβλήματα που παρατηρούνται σήμερα στην πόλη, όπως η καθαριότητα, τα γκράφιτι και η διαχείριση των τραπεζοκαθισμάτων.

Μήνυμα για την ασφάλεια και τα σύμβολα στην πόλη

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά με αντισημιτικά συνθήματα στους τοίχους της Αθήνας, ο πρώην δήμαρχος υπενθύμισε τον θεσμικό ρόλο του πρώτου πολίτη της πόλης ως οικοδεσπότη. Υπογράμμισε ότι ο δήμαρχος δεν δικαιούται να ταυτίζει έναν λαό με μια κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα οφείλει να παραμένει ένας χώρος ανοιχτός και ασφαλής για όλους τους ανθρώπους.

Τέμπη και Μάτι: Η στάση για τα μνημεία

Σχετικά με τη δημιουργία μνημείου για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στην Αθήνα, ο κ. Μπακογιάννης διευκρίνισε ότι η παράταξή του το υπερψήφισε, υποστηρίζοντας ότι ο ανθρώπινος πόνος οφείλει να βρίσκεται πάνω από ιδεολογικές παρωπίδες. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα για ένα μνημείο στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι.

«Τη λατρεύω» – Η προσωπική αναφορά στη Σία Κοσιώνη

Αναφορά έκανε και στη σύζυγό του, Σία Κοσιώνη, με αφορμή τη στιγμή που είχε καταγραφεί να την περιμένει έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ με μπαλόνια. Ο Κώστας Μπακογιάννης μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για εκείνη, λέγοντας πως «τη λατρεύω» και τονίζοντας ότι ο δικός του ρόλος είναι «να τη στηρίζω, να μαλακώνω την ψυχή της και να νιώθει δυνατή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά τις δημόσιες επιθέσεις που δέχθηκε η Σία Κοσιώνη, αισθάνθηκε πως υπήρξε ένα μεγάλο «κύμα αγάπης» από τον κόσμο προς το πρόσωπό της.