Κώστας Μπακογιάννης: Νέα σειρά podcast για την Αθήνα του 2050 – «Τι πόλη θέλουμε;»

Κάθε Πέμπτη, ο Κώστας Μπακογιάννης γίνεται οικοδεσπότης σημαντικών προσωπικοτήτων στη νέα σειρά podcast «Αθήνα 2050 – Το μέλλον της πόλης, σήμερα»
Ο Κώστας Μπακογιάννης
Ο Κώστας Μπακογιάννης / Eurokinissi

Μια νέα σειρά podcast με οικοδεσπότη τον πρώην δήμαρχο, Κώστα Μπακογιάννη, ανοίγει τη συζήτηση για την Αθήνα του αύριο, τη συζήτηση που συστηματικά αποφεύγουμε να κάνουμε.

Πώς θα είναι η Αθήνα το 2050; Τι πόλη θέλουμε; Πόσο και προς ποια κατεύθυνση πρέπει και μπορούμε να την αλλάξουμε;

Μπορούμε να έχουμε μια πόλη πιο λειτουργική, πιο βιώσιμη, πιο ανοιχτή;  Ή οδηγούμαστε σε μία Αθήνα για τους επισκέπτες, τα αυτοκίνητα και όσους αναγκάζονται να ζουν σε αυτήν;

Από σήμερα Πέμπτη (18.9.25) και κάθε Πέμπτη, ο Κώστας Μπακογιάννης γίνεται οικοδεσπότης σημαντικών προσωπικοτήτων στη νέα σειρά podcast «Αθήνα 2050 – Το μέλλον της πόλης, σήμερα» και καλεί τους πολίτες να σκεφτούν, να οραματιστούν και να συζητήσουν το μέλλον της πρωτεύουσας.

Κάθε επεισόδιο φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν για την πόλη, που μπορούν να εμπνεύσουν με σκέψεις, αμφισβητήσεις και προτάσεις για την Αθήνα του μέλλοντος: επιστήμονες, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, συγγραφείς, δημιουργούς.

Στο πρώτο επεισόδιο ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, αρχιτέκτονας και συγγραφέας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης μιλά για το πώς μια πόλη χτίζεται όχι μόνο με υλικά, αλλά και με ιδέες, σχέσεις και μνήμη, υπογραμμίζοντας ότι «μια πόλη που έχει παρελθόν, πρέπει να σχεδιάζει το μέλλον της».

Η συζήτηση ξεφεύγει από τα στενά όρια της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, αγγίζοντας ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, κοινωνικής ζωής, πολιτισμού και καθημερινότητας.

Το podcast «Αθήνα 2050 – Το μέλλον της πόλης, σήμερα» είναι διαθέσιμο στο Spotify και στο Apple Podcasts.

https://open.spotify.com/show/2GBXxLJOK3WNxCOXn7GmxO

https://podcasts.apple.com/us/podcast/%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-2050-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/id1840404401

