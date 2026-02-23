Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κούλουμα στον Πειραιά: Μέγα πλήθος στη Φρεαττύδα για χορό, θαλασσινά και το παραδοσιακό πέταγμα του αετού

Ο ουρανός του Πειραιά έχει κυριολεκτικά αλλάξει χρώμα, καθώς εκατοντάδες χαρταετοί πετούν πάνω από το κύμα
Κούλουμα
Κούλουμα στον Πειραιά / OrangePress

Σε ένα απέραντο παραθαλάσσιο πανηγύρι έχει μετατραπεί η Παραλία στη Φρεαττύδα του Πειραιά, η οποία έχει κατακλυστεί από πολίτες κάθε ηλικίας που συρρέουν για να γιορτάσουν τα παραδοσιακά Κούλουμα.

Με σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό, ο ουρανός του Πειραιά έχει κυριολεκτικά αλλάξει χρώμα, καθώς εκατοντάδες χαρταετοί πετούν πάνω από το κύμα, συνθέτοντας μια εντυπωσιακή εικόνα στην καρδιά της πόλης και τον κόσμο να γιορτάζει με χαρά τα Κούλουμα. 

Το μεγάλο γλέντι ξεκίνησε με τον αγαπημένο ερμηνευτή Βαγγέλη Κονιτόπουλο να δίνει τον ρυθμό της διασκέδασης. Μαζί του, ο Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί, ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και μια πολυμελής ομάδα καλλιτεχνών ταξιδεύουν το πλήθος στις ρίζες της λαϊκής και νησιώτικης παράδοσης.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά συνοδεύει μουσικά την εκδήλωση, ενισχύοντας την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε γωνιά της Φρεαττύδας, ενώ το κέφι και ο χορός έχουν παρασύρει μικρούς και μεγάλους.

Στην καρδιά της γιορτής βρίσκεται και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία προσφέρει στους παρευρισκόμενους τα απαραίτητα σαρακοστιανά εδέσματα. Η παραδοσιακή λαγάνα, ο χαλβάς και το κρασί μοιράζονται στον κόσμο, δίνοντας την απαραίτητη γεύση στο πατροπαράδοτο έθιμο.

Οι πολίτες, φορτωμένοι με καλή διάθεση, απολαμβάνουν την ομορφιά της Πειραϊκής ακτής, σε μια Καθαρά Δευτέρα που συνδυάζει την παράδοση με τη μοναδική αύρα της θάλασσας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
118
86
74
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο νοσοκομείο 7χρονος που κατανάλωσε αλκοόλ αντί για βυσσινάδα στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος
Το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του - Οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης του καταστήματος
Αλκοόλ
Ανήλικοι χτύπησαν με γροθιές συνομήλικό τους στην Κοζάνη και συνελήφθησαν - Έχει τραύματα σε μάτι, πλάτη και χέρια
Ένας ακόμη εμπλεκόμενος αναζητείται, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους
iStock
Newsit logo
Newsit logo