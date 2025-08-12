Ελλάδα

Κοζάνη: Φωτιά στο άλσος Κουρί – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ο δυνατός άνεμος δυσκολεύει τις προσπάθειες ελέγχου της φωτιάς
Φωτιά στην Κοζάνη
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (12/08/2025) στο άλσος Κουρί, στην Κοζάνη, κοντά στο εξωκλήσι του Άγιου Ελευθέριου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanilife.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, ακριβώς απέναντι από το δάσος Κουρί.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ στην επιχείριση κατάσβεσης για την φωτιά στην Κοζάνη, συμμετέχουν υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα.

Ο δυνατός άνεμος δυσκολεύει τις προσπάθειες ελέγχου της φωτιάς, με τους κατοίκους να εκφράζουν φόβο ότι μπορεί να περάσει στο δάσος, κάνοντας την κατάσβεσή της εξαιρετικά δύσκολη.

