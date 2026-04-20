Κοζάνη: «Γέφυρα ζωής» για 5χρονο αγοράκι με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Έφτασε από τα Μάλγαρα στο Ιπποκράτειο σε 18 λεπτά

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 20.04.2026 στην Κοζάνη, όταν ένα παιδί μόλις 5 ετών τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο του.

Το παιδί έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη, με την άμεση επέμβαση της ΕΛΑΣ, να είναι σωτήρια για τον 5χρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στήθηκε μια πραγματική «γέφυρα ζωής» από την ΕΛΑΣ, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Με τη συνδρομή των ομάδων ΔΙΑΣ, Ζ και ΟΠΚΕ, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διέσχισε την απόσταση με ταχύτητα και ασφάλεια, φτάνοντας στα Μάλγαρα στις 15:24 και λίγο αργότερα, στις 15:42, στο νοσοκομείο.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η γενική κατάσταση του μικρού παιδιού φαίνεται να είναι καλή, κάτι που δίνει ελπίδα σε όλους, με τον μικρούλη να υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις και να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα.