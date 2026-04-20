Κοζάνη: «Γέφυρα ζωής» για 5χρονο αγοράκι με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Έφτασε από τα Μάλγαρα στο Ιπποκράτειο σε 18 λεπτά

Το παιδάκι έπαιζε στο νηπιαγωγείο με συμμαθητές του και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι
Photo / ThessPost

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 20.04.2026 στην Κοζάνη, όταν ένα παιδί μόλις 5 ετών τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο του.

Το παιδί έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα από την Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη, με την άμεση επέμβαση της ΕΛΑΣ, να είναι σωτήρια για τον 5χρονο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στήθηκε μια πραγματική «γέφυρα ζωής» από την ΕΛΑΣ, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Με τη συνδρομή των ομάδων ΔΙΑΣ, Ζ και ΟΠΚΕ, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διέσχισε την απόσταση με ταχύτητα και ασφάλεια, φτάνοντας στα Μάλγαρα στις 15:24 και λίγο αργότερα, στις 15:42, στο νοσοκομείο.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η γενική κατάσταση του μικρού παιδιού φαίνεται να είναι καλή, κάτι που δίνει ελπίδα σε όλους, με τον μικρούλη να υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις και να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
112
102
92
92
Δωρεάν μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία: Παρουσιάστηκαν τα νέα οχήματα, ενισχύεται η υπηρεσία της ΟΣΥ
Τα συγκεκριμένα οχήματα διαθέτουν ειδικές θέσεις για αναπηρικά αμαξίδια και συνοδούς, λειτουργούν δωρεάν από τις 08:00 έως τις 22:00 και εξυπηρετούν κάθε είδους μετακίνηση, από την εργασία μέχρι την ψυχαγωγία
Οχήματα
Κεφαλονιά: «Φώναζε στη Μυρτώ “ζεις;”» λέει η 18χρονη από το διπλανό δωμάτιο - Το μυστήριο με τους ενοίκους του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά
Η 18χρονη όπως λέει το περιβάλλον της δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει, γιατί φοβήθηκε και της είπε 22χρονος να μείνει μέσα.
Κεφαλονιά: «Φώναζε στη Μυρτώ “ζεις;”» λέει η 18χρονη από το διπλανό δωμάτιο – Το μυστήριο με τους ενοίκους του ξενοδοχείου
