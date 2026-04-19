Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κοζάνη: «Ξεδοντιάστηκε» σπείρα που «έγδυνε» εκκλησίες – Δύο συλλήψεις, ένας αναζητείται

Μόνο μέσα σε δύο ημέρες, στις 16 και 17 Απριλίου, έκαναν συνολικά 10 κλοπές σε ναούς
Εκκλησία στην Κοζάνη
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου)

Κλοπές σε εκκλησίες και αποθήκες στην Κοζάνη έκανε σπείρα, μέχρι να μπει τέρμα στην παράνομη δράση της από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Συνολικά, οι αστυνομικοί στην Κοζάνη εξιχνίασαν 13 περιπτώσεις, από τις οποίες 6 απόπειρες και 7 κλοπές σε εκκλησίες και 2 σε αποθήκες.

Οι κλοπές σημειώθηκαν από τις αρχές Μαρτίου έως τις 17 Απριλίου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 46 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά περίπτωση για κατοχή ναρκωτικών.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και τρίτος συνεργός, 50 ετών, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες διέπραξαν μέσα σε δύο ημέρες (16 και 17 Απριλίου) συνολικά 10 κλοπές σε ναούς, 5 τετελεσμένες και 5 σε απόπειρα.

Σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο ένας εκ των δραστών μαζί με τον τρίτο συνεργό είχαν πραγματοποιήσει ακόμη τρεις κλοπές, μεταξύ των οποίων και σε αποθήκες.

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 46χρονο, στο οποίο βρέθηκαν:

6 λίτρα λάδι σε δοχεία

95,60 ευρώ σε κέρματα

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, κατασχέθηκαν:

8 ναρκωτικά δισκία

2 αλυσοπρίονα

Συνολικά κατασχέθηκαν το όχημα, τα χρήματα, τα ναρκωτικά χάπια, τα εργαλεία και τα δοχεία με λάδι.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
289
213
122
93
77
Newsit logo
Newsit logo