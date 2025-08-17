Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ένας αλλοδαπός κρατούμενος μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας. Το τραγικό περιστατικό έγινε το πρωί της Κυριακής (17.08.2025) με αποτέλεσμα οι αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιηθούν και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ο κρατούμενος έχασε τη ζωή του ενώ κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας. Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει πως ο άνδρας είχε συλληφθεί την προηγούμενη ημέρα για υποθέσεις ναρκωτικών.

Αν και οι αρχές έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα, δυστυχώς ήταν πολύ αργά. Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ξεκινήσει ήδη προανάκριση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σήμερα το πρωί (17 Αυγούστου 2025) σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.