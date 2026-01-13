Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κρίσεις 2026: 372 Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι αποστρατεύθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν τους λόγους των αποφάσεων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων
Ξίφος αξιωματικού του Στρατού Ξηράς
Ξίφος αξιωματικού του Στρατού Ξηράς / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΣ / EUROKINISSI

Με τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις των Αξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, έτους 2026, μειώνεται κατά 372 ο συνολικός αριθμός των Αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η μείωση από τις έκτακτες κρίσεις έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 5265/2026 («Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), με στόχο την εκλογίκευση της αντιστοιχίας βαθμού – καθηκόντων και τη σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου της ανεστραμμένης πυραμίδας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στον βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των τριών Κλάδων – δηλαδή Σμήναρχοι στην Πολεμική Αεροπορία και Πλοίαρχοι στο Πολεμικό Ναυτικό –  παρέμεινε μεγάλος αριθμός Υγειονομικών (Ιατροί και Νοσηλευτές).

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου στα μέλη της Στρατιωτικής Οικογένειας, καθώς και στην ελληνική κοινωνία, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διευκρινίζουν πηγές του ΥΠΕΘΑ.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
97
92
85
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ένας 47χρονος Πολωνός χαστούκισε και απείλησε να σκοτώσει την σύντροφό του στις Θερμοπύλες - Την βρήκαν να κλαίει στον δρόμο
Το ζευγάρι από την Πολωνία είχε ξεκινήσει ταξίδι επιστροφής από την Εύβοια στην χώρα του, όταν τσακώθηκαν στο ύψος των Θερμοπυλών όπου έκαναν μια στάση για ξεκούραση
iStock
Newsit logo
Newsit logo